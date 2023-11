Promuovere salute fa bene ad aziende e lavoratori: se ne parla in un convegno a Cuneo

La promozione della salute nelle aziende è un modo innovativo di fare medicina del lavoro. Tale concetto, in ambito occupazionale, presuppone che un’azienda non solo attui tutte le misure per contrastare infortuni e malattie professionali, ma si impegni anche a offrire ai propri lavoratori opportunità per migliorare la propria salute, riducendo i fattori di rischio generali e in particolare quelli maggiormente implicati nella genesi delle malattie croniche non trasmissibili.

In questo senso, questa pratica è largamente incoraggiata dagli Spresal territoriali poiché costituisce un sistema di prevenzione primaria fondamentale.

Si tratta di semplici iniziative che possono essere realizzate dalle aziende, di ogni dimensione e di ogni tipologia, che comportano considerevoli benefici economici per le aziende e significativi miglioramenti dello stato di salute dei lavoratori, incrementandone la produttività e migliorandone il benessere.

Per approfondire vantaggi per imprese e lavoratori, Confartigianato Imprese Cuneo e Med.Art. Servizi hanno organizzato un incontro, libero a tutte le imprese, dedicato a questa interessante opportunità, martedì 28 novembre, alle ore 17.00, presso la Sala Consiglio della Sede territoriale Confartigianato Imprese Cuneo (Via XXVIII Aprile, 24 – Cuneo).

I lavori, moderati da Cristina Trucco, ceo di Med.Art., verranno aperti dai saluti introduttivi della presidenza territoriale di Confartigianato Cuneo. In seguito, la dottoressa Denise Sorasio e Daniela Macagno (Spresal Asl Cn1), e la dottoressa Anna Familiari (Spresal Asl Cn2), interverranno descrivendo gli strumenti della Rete WHP (Workplace Health Promotion) della Regione Piemonte.

Successivamente il dottor Aldo Pensa, direttore Inail Cuneo, illustrerà la misura OT23 quale strumento che valorizzando le iniziative messe in campo dalle aziende permette anche dei risparmi sul premio Inail.

Dopo alcune testimonianze di imprese che hanno iniziato questi percorsi, le conclusioni affidate a Mauro Bernardi, presidente Med.Art. Servizi.

Alla chiusura dei lavori, prevista per le ore 18.30, seguirà un aperitivo.

Per informazioni: Confartigianato Imprese Cuneo - 0171 451111 / Med.Art Servizi - 0171 480484. Iscrizioni su: https://bit.ly/46sUCuD