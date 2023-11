Ripulito l'alveo del Mellea a Levaldigi

Nuovo intervento, nei giorni scorsi, di pulizia e messa in sicurezza dell'alveo del fiume Mellea a Levaldigi, a monte del ponte della frazione.

Sono stati impegnati nei lavori di rimozione delle piante secche e di quelle cadute in alveo i volontari del “nuovo” gruppo della Protezione civile di Savigliano, recentemente rinnovato, con l'utilizzo del mezzo Merlo.

I lavori si erano resi necessari per la messa in sicurezza del ponte e dell'abitato della frazione. «Nel dettaglio – spiegano dalla Protezione civile – si è provveduto a tagliare la vegetazione in eccesso e le piante pericolanti. Con il passare degli anni gli isolotti formati dai detriti portati dal fiume si erano ricoperti di alberi e arbusti diventando un ricettacolo di legname, ostacolo per il regolare scorrimento delle acque».

«Un'importante operazione – afferma l'assessore ai Lavori pubblici Federica Brizio – per fronteggiare in modo concreto ed in sicurezza eventuali eventi atmosferici straordinari che potrebbero verificarsi».

«Questi lavori – le fa eco l'assessore alla Protezione civile Rocco Ferraro – sono uno dei frutti della riorganizzazione dei tre gruppi di Protezione Civile di Savigliano, Marene e Monasterolo in un unico organo. Ciò ci dà la forza di pianificare interventi di prevenzione sul territorio».

Un'analoga operazione è stata condotta, verso fine ottobre, anche nei pressi del ponte della frazione Santa Rosalia.