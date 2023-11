Bitcoin e valute fiat: quali le differenze e come Bitcoin può essere un "bene rifugio" contro l’inflazione

Alcuni paesi hanno vissuto e ancora vivono momenti di crisi profonda dovuti all’iperinflazione. Secondo Keyes un sistema economico in salute ne ha bisogno in quanto un tasso d'inflazione basso stimola la spesa, l'investimento e il finanziamento, tutti fattori essenziali per una crescita economica sana. Ma un’inflazione più alta erode il valore dei risparmi, mentre un' inflazione più bassa rallenta l'economia nel suo complesso. Ad esempio, i cittadini di economie con un’ iperinflazione come l'Argentina, il Venezuela e lo Zimbabwe devono dare priorità alla spesa, per prevenire l’aumento dei prezzi e la conseguente diminuzione del valore del denaro.

I sistemi economici sono fondati oggi sulla valuta fiat, basata su un valore attribuito da un governo centrale che ne dichiara la validità di moneta in corso legale, ma non ha un valore intrinseco come la “moneta merce”. Quando si acquista qualcosa con valuta fiat, in pratica ci si affida all’ autorità e alla stabilità di enti come la BCE o gli Stati sovrani che fanno da garanti.

Ma in questo contesto, dove spesso e volentieri il denaro fiat è soggetto ad inflazione perché i governi sono costretti a stampare più denaro, come si inseriscono le criptovalute?

Le criptovalute costituiscono un mezzo di scambio “digitale” e diretto tra due parti senza l’effetto di un intermediario, senza la necessità di una banca. Mentre il denaro fiat è soggetto all'inflazione e le banche centrali possono stamparne di più in qualsiasi momento, la principale criptovaluta Bitcoin ha una fornitura di 21.000.000 di unità. Il bitcoin viene “minato” e non è controllato da un'autorità centralizzata, è affidabile perché basato sulla tecnologia blockchain e non può essere speso due volte. Inoltre una transazione in bitcoin non può essere annullata, cancellata o stornata.

La rivoluzione delle criptovalute sta nel fatto che possono essere spese e incassate da chiunque, ovunque, in qualsiasi momento, senza bisogno di una banca o di un governo. Il denaro fiat deriva da una serie di debiti che gli Stati contraggono quando emettono nuova moneta, mentre il valore di Bitcoin è completamente trasparente e si basa sulla matematica e sul consenso effettivo dell'utente quotidiano.

Storicamente per combattere l’inflazione ci si affidava ai cosiddetti “beni rifugio”, come l’oro, ma negli ultimi anni le criptovalute stanno diventando un valido metodo alternativo. Va da sé che Bitcoin a questo punto può diventare per quei paesi che hanno valute fiat instabili un modo per proteggersi dal’iperinflazione. L’offerta di Bitcoin non supererà mai i 21 milioni, il che lo rende una riserva di valore conveniente e resistente all'inflazione. L'inflazione può essere positiva o negativa, ma va tenuta sotto controllo perché può avere effetti catastrofici. Ci sono esempi estremi come in Venezuela, dove la valuta flat viene sparpagliata per strada perché non ha più alcun valore, come si vede dall’immagine principale tratta da Bitcoin Magazine.

Certo la volatilità delle criptovalute secondo alcuni esperti sono troppi volatili per essere viste come “beni rifugio “, ma questo potrebbe cambiare con la nuova approvazione di ETF Bitcoin Spot.

