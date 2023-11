Camini a bioetanolo: ecco cosa sono e come funzionano

I caminetti a bioetanolo trasmettono il calore e l'atmosfera tipici dei camini a legna ma, rispetto a questi ultimi, donano una serie di benefici preziosi ulteriori, quali sicurezza, pulizia e attenzione all'ambiente.

I camini a bioetanolo non mirano a sostituire completamente le fonti di riscaldamento tradizionali, ma piuttosto a integrarle.

Dotati di efficienza e design accattivante, si presentano come una soluzione ottimale per quegli ambienti che non consentono l'installazione di una canna fumaria.

Grazie alla loro versatilità, possono essere perfettamente adattati a ogni abitazione e necessità: non richiedono opere murarie invasive, non emettono fumi tossici, e offrono un'ampia possibilità di personalizzazione a seconda dell'ambiente in cui verranno collocati.

Perché scegliere un camino a bioetanolo?

Scegliere un camino a bioetanolo può essere la soluzione giusta per te se:

● Sei alla ricerca di un elegante e affascinante elemento di arredo, capace di conferire calore e atmosfera alla stanza.

● La tua abitazione non consente l'installazione di una canna fumaria.

● Non vuoi eseguire opere murarie invasive che possano stravolgere la tua casa.

● Sei stanco della manutenzione richiesta dai camini tradizionali, come il trasporto di legna da ardere e la pulizia quotidiana della cenere.

● Desideri la comodità di un caminetto che si possa accendere in baleno senza alcuno sforzo

Come funziona un camino a bioetanolo?

La caratteristica distintiva dei camini a bioetanolo è il loro processo di combustione.

A differenza dei focolari tradizionali, che emettono sostanze nocive derivanti dalla combustione di biomasse come legna o pellet, il bioetanolo consente una combustione più pulita e biologica.

Quest’ultimo, infatti, è prodotto dalla fermentazione di materie prime vegetali come patate, mais e barbabietole, e la sua combustione rilascia nell’aria principalmente anidride carbonica, vapore acqueo e calore - sostanze comparabili a quelle emesse durante la nostra espirazione.

Tale approccio ecologico è stato confermato anche dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI), che ha sancito l'atossicità della combustione di questa tipologia di camini.

Per quanto riguarda il funzionamento, devi sapere che essi sono dotati di un serbatoio, provvisto di una speciale lana minerale che assorbe il liquido, in cui occorre versare il bioetanolo.

Una volta riempito il serbatoio, l'accensione va innescata con un accenditore fornito insieme al prodotto.

L'unica raccomandazione da seguire è quella di utilizzare un combustibile di alta qualità.

Questo per garantire una combustione ottimale e, al tempo stesso, per evitare la presenza di odori sgradevoli in casa.

Quanto riscaldano i camini a bioetanolo?

Quando si considera l'acquisto di un camino a bioetanolo, una delle domande più comuni riguarda la sua capacità di riscaldamento.

Il consiglio generale è quello di considerare questo elemento di arredo come una fonte di calore complementare piuttosto che principale, ideale da integrare con il sistema di riscaldamento classico.

Questi caminetti funzionano bene in stanze fino a 30/35 mq. In ambienti un po' più piccoli, fino ai 25 mq, si può avvertire un effettivo aumento della temperatura.

Non essendoci una canna fumaria, infatti, quasi tutto il calore prodotto resta all'interno dell'ambiente e, di conseguenza, le dispersioni esterne sono ridotte al minimo.

I caminetti a bioetanolo hanno una resa calorifica a dir poco eccellente: sono sufficienti 2 litri di liquido per farli bruciare dalle 4 alle 6 ore (ciò dipende dalla tipologia di bruciatore utilizzato).

Inoltre, sono pratici e convenienti, visto che non richiedono alcuna manutenzione.

L'unica spesa da considerare per il loro funzionamento è l’acquisto del combustibile.

In Italia, il costo del bioetanolo oscilla tra i 3,50 e i 6 euro al litro, a seconda della qualità e del fornitore.

Questo rende il biocamino una soluzione accessibile per coloro che cercano un'alternativa al riscaldamento tradizionale, senza l'onere di manutenzioni complesse o costose.

Camini a bioetanolo: quante tipologie ne esistono?

Per soddisfare le diverse esigenze e i gusti variegati del pubblico, il mercato offre: da incasso, da parete e da tavolo.

Ognuna di queste varianti presenta caratteristiche uniche, adatte a diversi ambienti e preferenze.

Camini a bioetanolo da incasso

Questi modelli permettono al focolare di integrarsi perfettamente con lo stile della stanza.

Possono essere installati come fossero camini tradizionali in chiave moderna o, in alternativa, all'interno di uno scompartimento appositamente creato, offrendo così un effetto realistico e di grande impatto estetico.

Questa soluzione è ideale per chi desidera un aspetto più tradizionale e immersivo.

Camini a bioetanolo da parete

Questa tipologia è perfetta per chi desidera godere di una fiamma gialla e danzante, senza la necessità di effettuare lavori in muratura o in cartongesso, come quelli richiesti per i modelli da incasso.

I biocamini da parete possono essere installati come dei quadri tramite una staffa da muro, sono notevolmente versatili e possono essere montati anche in spazi ristretti, regalando un impatto visivo mozzafiato.

Camini a bioetanolo da tavolo

Si tratta di piccoli focolari portatili, ideali per essere utilizzati sia all'aperto durante le serate estive, sia all'interno in inverno.

Grazie ai vetri protettivi laterali che stabilizzano la fiamma, questi camini a bioetanolo sono adatti anche per l'utilizzo esterno.

Sono particolarmente apprezzati per la loro semplicità d'uso e per l'effetto scenico che offrono.

Insomma, con il modello da tavolo puoi godere della bellezza della fiamma in ogni luogo e occasione.

Dove acquistare un camino a bioetanolo?

Se anche tu desideri “vestire” i tuoi ambienti con questa tipologia di camini, è fondamentale che ti affidi a esperti e professionisti qualificati che possano garantirti un prodotto eccellente e un'installazione impeccabile.

A tal proposito, quindi, puoi valutare di acquistare un camino a bioetanolo MaisonFire.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, questa azienda opera sia in Italia che in tutta Europa, e offre una vasta gamma di camini a bioetanolo da incasso, da parete e da tavolo.

Questi eleganti e raffinati elementi di arredo targati MaisonFire possiedono le 3 marcature di sicurezza stabilite dalla normativa EN 16647.

Inoltre, l’azienda sottopone i propri bruciatori a rigorosi test (antiribaltamento, anti perdita del combustibile e sicurezza) per garantire la massima affidabilità.

Questo impegno nell'assicurare prodotti sicuri e certificati fa di MaisonFire una scelta eccellente per chi desidera integrare nella propria abitazione un camino a bioetanolo.