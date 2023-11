Carni bianche: guida alla scelta consapevole per un consumo sostenibile e responsabile

Il consumo di carne di pollo è in costante aumento a livello globale: questa tendenza ha portato all'incremento della produzione degli allevamenti avicoli, con un impatto significativo sull'ambiente, la salute e il benessere degli animali.

Ma come possiamo fare scelte consapevoli e sostenibili quando acquistiamo carne di pollo? In questo articolo esploreremo i diversi metodi di allevamento e offre consigli su come fare scelte informate per un consumo responsabile.

Differenze tra allevamenti intensivi e a terra

L'allevamento intensivo, pur essendo economicamente vantaggioso, ha gravi ripercussioni sul benessere animale e sull'ambiente. I polli sono spesso confinati in spazi ristretti, privi di luce naturale e con poco o nessun accesso all'esterno. Queste condizioni possono portare a problemi di salute e comportamentali negli animali.

D'altro canto, l'allevamento a terra basato sull’approccio europeo “From farm to fork” offre ai polli la possibilità di avere a disposizione i giusti spazi, permettendo loro di esprimere comportamenti naturali. Questo non solo migliora il benessere degli animali, ma influisce anche positivamente sulla qualità della carne.

Benefici del pollo allevato a terra

Il benessere degli animali è una delle principali caratteristiche delle carni di alta qualità, oltre a rappresentare un approccio più etico e sostenibile alla zootecnia.

Quando si parla di pollo allevato a terra, ci si riferisce a un metodo di allevamento che pone al centro il rispetto e il benessere dell'animale, garantendo una serie di benefici sia per l'animale stesso sia per il consumatore. Ecco i principali vantaggi associati:

· qualità della carne: il pollo allevato a terra ha una carne più saporita e consistente. Questo è dovuto all'attività fisica che l'animale svolge quotidianamente, razzolando e muovendosi liberamente, e alla sua alimentazione più varia e naturale

· meno stress per gli animali: a differenza degli allevamenti intensivi, dove gli spazi ristretti e il sovraffollamento possono causare stress e malattie, l'allevamento a terra permette al pollo di vivere in un ambiente più rilassato e naturale. Il pollo ha la possibilità di esprimere comportamenti naturali, come razzolare, scavare e stendersi al sole, che sono essenziali per il suo benessere psicofisico

· riduzione dell'uso di antibiotici: grazie alle migliori condizioni di vita e alla minore densità di popolazione, c'è una minore necessità di utilizzare antibiotici per prevenire malattie

Promuovere una scelta consapevole e sostenibile

Per fare scelte consapevoli, è essenziale informarsi su una serie di fattori. Per esempio, marchi e certificazioni come il Global Animal Partnership (globalanimalpartnership.org), possono offrire garanzie sul benessere animale e sulla sostenibilità dell'allevamento.

La provenienza degli alimenti, le modalità di produzione e l'impatto ambientale sono temi che influenzano le decisioni dei consumatori. Promuovere una scelta consapevole significa educare il pubblico sull'importanza di scegliere prodotti che rispettino l'ambiente, il benessere animale e la salute umana.

In questo contesto, aziende come Europoll giocano un ruolo importante. Con il suo impegno nella produzione di polli allevati a terra, la Società Agricola Europoll Srl non solo garantisce una carne di alta qualità, ma si pone anche come esempio di sostenibilità e rispetto per l'ambiente, con una filosofia aziendale basata sulla trasparenza e sull'etica.

La scelta di prodotti sostenibili non è solo una responsabilità individuale, ma anche collettiva. Scegliere i prodotti di aziende come Società Agricola Europoll Srl significa fare una scelta che ha ripercussioni positive sull'intera filiera produttiva, sull'ambiente e sulla società in generale.