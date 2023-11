Guglielmo Vicario potrebbe diventare il numero 1 italiano?

Sono bastate poche settimane a Guglielmo Vicario per conquistare i tifosi del Tottenham e buona parte della stampa inglese. Accolto inizialmente con qualche scetticismo, l’ex Empoli ha saputo imporsi fin da subito come una delle sorprese degli Spurs di Ange Postecoglou, che lottano per il vertice della Premier League di quest’anno. Subito a suo agio con la lingua inglese, particolare non da poco per inserirsi nel migliore dei modi con stampa, compagni di squadra e staff, Vicario ha immediatamente dimostrato la sua predisposizione a ricercare la perfezione, tanto in allenamento che in partita. E ha stupito tutti.

Molti lo considerano già uno dei gli acquisti migliori degli Spurs, anche perché con le cifre che girano in Oltremanica, i venti milioni di euro che gli inglesi hanno speso per acquistare Vicario dall’Empoli rappresentano una cifra decisamente contenuta rispetto a quanto hanno dovuto sborsare altre big del campionato inglese. Un confronto immediato si può fare con gli oltre 50 milioni di euro versati dal Manchester United nelle casse dell’Inter per portare André Onana in Premier League. Visto il rendimento altalenante del portiere nigeriano, al momento i fatti sembrano dare ragione al Tottenham.

Per i bookmakers Vicario è uno dei migliori nel suo ruolo

Anche i siti di scommesse sportive si sono accorti del rendimento eccezionale di Guglielmo Vicario in questo inizio di stagione. Il portiere ha più volte mantenuto imbattuta la porta della sua squadra e anche quando è stato costretto a capitolare, per esempio nella sfortunata partita contro il Manchester United, ha regalato parate eccezionali, che lo hanno proiettato in un testa a testa per la palma di portiere migliore della Premier League: una lotta che al momento lo veder rivaleggiare con il numero uno del Manchester City, Ederson.

Tutti elementi di cui gli appassionati di calcio non possono non tenere conto quando si cimentano con i pronostici delle partite del Tottenham: con Vicario la porta è in buonissime mani e per gli avversari è difficile segnare uno o più gol.

Il trasferimento e l’addio alla Serie A

Quando la scorsa estate è stato completato il trasferimento di Guglielmo Vicario al Tottenham , erano in pochi a scommettere su un impatto del genere in Premier League. Tra questi, probabilmente c’erano tifosi, giocatori e staff dell’Empoli, che per due anni lo hanno avuto tra i pali del Castellani e hanno potuto ammirare da vicino non solo le sue doti tecniche, ma anche la dedizione al lavoro e le qualità umane del calciatore.

Un salto in avanti enorme nella carriera di Vicario, costruita fino a quel momento con tanta gavetta passando per Serie D, Lega Pro, Serie B e poi l’approdo nella massima serie con in Cagliari nella stagione 2020/2021, ma nelle gerarchie dietro al portiere titolare Alessio Cragno. Poi i due anni di Empoli che hanno visto esplodere il talento del portiere nato a Udine, fino a conquistare la fiducia del Tottenham.

Conclusioni: Guglielmo Vicario può prendersi anche la Nazionale?

Un crescendo che non poteva lasciare indifferente anche i CT della Nazionale: la prima convocazione arriva con Roberto Mancini, bissata poi da quella per le fasi finali della Nations League a opera di Luciano Spalletti. Per l’esordio forse c’è ancora da aspettare, ma se le prestazioni di Vicario dovessero continuare su questi livelli, il titolare Gigi Donnarumma non potrà dirsi totalmente al sicuro del suo posto. Il compito è certamente molto arduo, ma nonostante il ruolo del portiere sia uno di quelli meno soggetto a cambiamenti improvvisi, Vicario ha tutte l carte in regola per scalare le gerarchie.

In questa sfida, il palcoscenico della Premier League potrà sicuramente giovare alla sua crescita tecnica oltre che a una visibilità internazionale su cui Vicario non ha potuto contare fino a pochi mesi fa. Il futuro ora è tutto nelle sue mani.