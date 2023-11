Si chiudono gli Stati Generali della Meccanica, un percorso che ha messo al centro le sfide del comparto [FOTO]

Si è conclusa ieri, martedì 21 novembre, presso la Sala Michele Ferrero nella sede di Confindustria Cuneo in via Bersezio, il lungo percorso degli Stati Generali della Meccanica.

Tante tappe all’insegna di temi che dettano il cambiamento di un mondo in evoluzione e che si prepara a sfide cruciali: dalla transizione digitale, alla transizione ecologica, passando per internazionalizzazione, risorse umane e sicurezza.

Da marzo a ottobre le aziende del cuneese hanno aperto le proprie porte per dare dimostrazione che la sfida è alla portata. Un percorso partito con la braidese Rolfo Spa, leader mondiale nella produzione di allestimenti per il trasporto dei veicoli che ha mostrato come si sta concretizzando anche in questo settore la transizione digitale.

Passando poi all’albese Gai Imbottigliatrici Spa, con un focus sull’importanza di obiettivi ecosostenibili per il futuro delle imprese, a livello tecnico, economico, di immagine e di comunicazione.

Così come importante è stata la testimonianza relativa ai percorsi di internazionalizzazione nella cuneese Bottero Spa, al confronto su welfare e risorse umane della monregalese Manitowoc Crane Group, terminando con le politiche di sicurezza introdotte nell’azienda saluzzese Giletta - Bucher Municipal.

Ogni tema approfondito sul locale e che ha toccato ogni angolo della provincia di Cuneo con il coinvolgimento di 115 imprese associate.

Nell’ultimo appuntamento che chiude questa edizione degli Stati Generali hanno partecipato i “big” di Federmeccanica. Dal suo presidente Federico Visentin, collegato in remoto, che ha sottolineato come il tema del personale sia fondamentale per affrontare i nuovi scenari che si apriranno per il settore metalmeccanico nei prossimi mesi. Una questione che passa anche dalla gestione dei flussi migratori e a un cambio culturale sull’occupazione femminile.

Passando per l’intervento del direttore generale Stefano Franchi che ha esposto in un talk l’importanza di agire sulla contrattazione nazionale con i criteri ’"Esg” (Enviromental, Social, Governance).

Tutti temi ripresi nell’intervento di apertura del vice presidente di Confindustria Cuneo e presidente della sezione Meccanica provinciale Marco Costamagna, sezione che nella sola provincia Granda vede associate 268 aziende.

Nel corso dell’evento finale si è passati ad analizzare, con interventi in stile Ted Talk, il tema della competitività e dei valori aziendali nell’attuale contesto produttivo introdotti da Alessandro Fantino dell’ufficio Relazioni Sindacali e industriali di Confindustria Cuneo, a Franco Fenoglio (General Advisor di Rolfo) con una valutazione sui rischi per le imprese nell’attuale contesto geopolitico. E a seguire il tema del “talento” sviscerato su più fronti dal Talent Manager di Ferrero Spa Mauro Clara, passando per l”inclusione” con Giulia Manassero (direttore del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese), alla comunicazione efficiente con il giornalista di Wired Dario D’Elia, alla parità di genere con Virginia Benzi (Ambassador Generazione Stem).