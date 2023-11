A Paesana una domenica immersi nella magia del Natale

È ormai tutto pronto, a Paesana, per la prima edizione del “Mercatino Natalizio”, che domenica 3 dicembre animerà e affollerà le strade e le piazze di Borgo Santa Maria. L’evento nasce grazie alla sinergia tra il Comune di Paesana, la Pro loco, la locale sede della Croce rossa e le realtà commerciali del paese.

L’Amministrazione comunale, nel corso dell’anno 2023, aveva già istituito, in via sperimentale, alcuni mercati straordinari: il primo, tenutosi la domenica della festa patronale di San Bernardo, seguito poi dal mercato della seconda domenica di settembre. Ultimo appuntamento, il mercatino natalizio della prima domenica di dicembre. La grande area espositiva si svilupperà su Piazzetta Reinaud, Piazza Vittorio Veneto, Via Po e Piazza Statuto.



Sono previste, sin dal mattino, bancarelle di artigianato, handmade e prodotti tipici, oltre agli stand gastronomici. In totale, al momento, sono state raccolte un centinaio di adesioni da parte di espositori di varia natura.

Accanto all’aspetto espositivo, sono previste diverse iniziative collaterali. Al mattino si esibiranno in concerto “Le giovani voci del Monviso” dirette da Adalberto Amici, mentre Veronica Gnola curerà il laboratorio “I musici di Babbo Natale”. Al pomeriggio, invece, attività per bambini con l’Oratorio di Paesana, spettacolo di magia con il Mago Trinchetto, concerto della Banda musicale di Paesana e del coro dell’Università di Valle ed esibizione di uno zampognaro che, a spasso per le vie e le piazze del mercatino, saprà ricreare con il suono del suo strumento la tradizionale atmosfera natalizia.



Nel salone parrocchiale di Santa Maria, a pochi passi dall’area del mercatino, verrà allestito il “Paesana bricks expo”, con una grande esposizione di opere realizzate con i mattoncini Lego, a cura di Torino Bricks.



Durante tutto l’arco della manifestazione i bambini saranno accolti all’interno della casa di Babbo Natale e dei suoi elfi. Sarà presente, per tutta la giornata, anche uno stand truccabimbi a cura della Croce rossa Paesana. Possibilità di cimentarsi nel “battesimo della sella” a cura di Fly Ranch o di fare un giro per le vie del paese a bordo di una carrozza. “L’Amministrazione comunale – dichiara il consigliere comunale Serena Casale, che ha seguito l’organizzazione dell’evento – intende ringraziare Associazioni, commercianti ed artigiani che, a vario titolo, contribuiscono alla buona riuscita dell’iniziativa. Un grazie speciale anche alla Scuola dell’Infanzia di Paesana che ha realizzato i lavoretti che, sin da inizio dicembre, abbelliranno le vie del nostro paese e che quindi potranno essere apprezzati anche nella giornata del mercatino. Vi aspettiamo numerosi!”