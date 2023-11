Alla biblioteca di Verzuolo l'autrice Maria Teresa Milano presenta "21 storie d'amore"

Venerdì, 24 novembre, alle 17:45, la Biblioteca Civica ospita l'autrice Maria Teresa Milano che presenta il volume ""21 storie d’amore - La Bibbia come non te l’aspetti" (Edizioni Sonda, illustrazioni di Alice Negri).

Cerverese di nascita, Milano è ebraista, scrittrice, musicista e docente di Lingua, storia e cultura ebraica presso lo STI-ISSR di Fossano.

Per presentare la sua ultima fatica racconterà le 21 delle storie in essa racchiuse, con passione e competenza, a partire dalla lettura in lingua originale, con sensibilità contemporanea.

Si tratta di storie che esplorano l’amore in tutte le sue sfumature: non ci parlano dell’amore romantico, ma di sentimenti e situazioni intense come la seduzione, la dedizione, la passione, il tradimento, il perdono, la violenza e il riscatto.

Durante l'incontro dialogherà con l'autrice Don Luca Margaria, filosofo, alpinista e motociclista, docente di Etica, Filosofia teoretica e Antropologia filosofica presso lo STI-ISSR di Fossano, con il quale la scrittrice ospite ha scritto nel 2021 il libro "Abitare le parole. Suggestioni semiserie sulla vita dalla A alla Z" (Editore: Claudiana).

La serata sarà allietata da un intervento musicale tenuto dal professor Diego Ponzo e da un momento artistico a cura dell'illustratrice Ilaria Bellone.