"Chi ha ucciso il presidente Giovanni Quaglia?" A Saluzzo si presenta il nuovo romanzo giallo di Gian Maria Aliberti Gerbotto

Sarà il Vescovo di Saluzzo Monsignor Cristiano Bodo a presentare questa sera, mercoledì 22 novembre alle 18, all'Interno 2,il nuovo romanzo di Gian Maria Aliberti Gerbotto: “L'enigma del palazzo”.

Protagonista del giallo, del 51enne giornalista saluzzese, è l'ex Presidente della Fondazione CRT nonché della Provincia, Giovanni Quaglia.

Nel racconto, il professore viene misteriosamente ripescato morto dalle acque del Po, a Torino. Che sia una caduta accidentale o un'omicidio? Una bella gatta da pelare per Siviero, il Maresciallo dei Carabinieri che dovrà risolvere il caso.

Ma il professor Quaglia, che con ironia si è prestato alla farsa romanzesca di Aliberti, non è l'unico personaggio reale a comparire ed essere coinvolto nellanuova fatica letteraria dello scrittore. Come ci ha abituato Aliberti in tutti i suoi romanzi, continua la carrellata di personaggi della Granda che l’autore si è divertito a disseminare anche lungo questa storia, coinvolgendoli nella trama, tutticitati con i loro veri nomi e ruoli sociali nella vita reale.

Tra questi spicca il botanico saluzzese Montevecchi che aiuta gli inquirenti nelle indagini.

Molti altri sono i volti noti e meno noti di Saluzzo e Cuneo, alcuni dei luoghi in cui si svolgono le scene del giallo.

“Con lo scrittore piemontese il noir si trasforma in una sorta di eccezionale guida social-turistica romanzata.” Ha scritto Antonio Bozzo del Corriere della Sera in quarta di copertina.

Ma veniamo alla trama: “Nel libro, Quagliaè il presidente di una società filantropica che si occupa dell’acquisizione di immobili d'interesse storico e culturale, con l’obiettivo di restaurarli e poi restituirli alla cittadinanza, rendendoli accessibili e visitabili.

Quando la sua Onlus s'impegna nell’acquisto di un palazzo a Saluzzo, abbandonato e ai limiti della fatiscenza, ecco spuntare all’improvviso ricche controfferte presentate da misteriose società.

La morte del professore, con cui si apre il romanzo, è da mettere in relazione con la sua intenzione di acquistare quell'immobile di Corso Piemonte?”. Ci anticipal'autore.

“Aliberti colpisce ancora. Trafigge e affonda Giovanni Quaglia, che da Grande e Pio Elemosiniere accetta di recitare la parte, e per dar corpo ad una arzigogolata “favola”, chiama a raccolta personaggi di fantasia e la folla vera degli amici di sempre.In un romanzo molto profano, a differenza del precedente imperniato sul Vescovo di Saluzzo, l'autore scioglie un inno alla Natura.”.Scrive lo storico professor Aldo Alessandro Mola, nella Prefazione del libro.

La copertina del libro è del pittore saluzzese Franco Giletta.

L'ultimo romanzo di Aliberti, che oltre ai suoi gialli ha già all'attivo anche una decina di libri, spesso dedicati al mondo dei vip e pubblicati da case editrici del calibro di Piemme e Mondadori, o distribuiti da Rizzoli e De Agostini, si può acquistare in libreria al prezzo di 16 euro e presto sarà disponibile anche on line sul sito internet della Mondadori.

La presentazione sarà animata dalla presenza dei ragazzi “speciali” de Le nuvole, associazione benefica di cui l'autore è il padrino, che aiuteranno il servizio del buffet.

“L'enigma del palazzo” (romanzo – giallo)

BB Europa edizioni

di Gian Maria Aliberti Gerbotto – Prefazione di Aldo Mola

pag. 168 - 16 euro