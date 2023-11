Dal NUoVO al Pamir: a Cuneo i racconti di viaggio di Eleonora Sacco

Il format «Scienza al NUoVO», che porta al centro sportivo e culturale cuneese di via Parco della Gioventù giovani ricercatori e ricercatrici prevalentemente originari del capoluogo e attualmente impegnati in ambito accademico in Italia e all'estero, sabato 25 novembre alle 18 propone un appuntamento fuori dagli schemi per collocazione, tema e profilo dell'ospite. Al centro sportivo e culturale di via Parco della Gioventù a Cuneo sarà infatti protagonista Eleonora Sacco, scrittrice e autrice di podcast.