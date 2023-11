Dopo tanti anni Crissolo riabbraccia il suo Presepe Vivente

Dopo tanti, tantissimi anni, a Crissolo torna il “Presepe Vivente”. La sacra rappresentazione di quella notte “magica” in cui il figlio di Dio decise di farsi uomo e di venire al Mondo in una mangiatoia di Betlemme andrà in scena alle 21 di domenica 24 dicembre ed avrà luogo in frazione Serre, dopo che figuranti, vecchi mestieri, pastori, angioletti, Maria, Giuseppe e Bambinello l’avranno raggiunta partendo dalla spiaggia.