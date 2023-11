Natale 2023 a Dronero: le numerosissime proposte della Pro Loco

Tante proposte in arrivo a Dronero per il mese di dicembre. Eventi bellissimi organizzati dalla Pro Loco con il sostegno del Comune adatti a tutte le età.

Tutto inizierà domenica 3 dicembre con “Aspettando il Natale”: alle ore 17 in piazza Allemandi si illuminerà l’albero addobbato dalle scuole dell’infanzia di piazza Marconi e di Oltremaira. L’evento sarà allietato dalla voce unica di Erica Molineris, accompagnata dal suo chitarrista. Al termine verrà distribuita a tutti la merenda, offerta dall’associazione il Bottegone.

Venerdì 8 dicembre ci saranno invece i Mercatini di Natale: durante l’intera giornata, in piazza Martiri ci saranno le bancarelle di hobbisti e produttori locali. Per tutti la possibilità di consumare il pranzo in loco (polenta e spezzatino, carne, panini, agnolotti, bignette, crepes, frittelle, mundai) e per l’occasione sarà messo a disposizione un elicottero che effettuerà voli panoramici su Dronero e Valle Maira.

Il pomeriggio sarà accompagnato dal concerto del gruppo Play Ladies, mentre presso il mulino della Riviera si potrà visitare la Mostra ANIMALIA di Matteo Tolosano (il mulino rimarrà aperto alla visite per tutta la giornata)

.Di sera, alle ore 21, presso il cinema teatro Iris si terrà il concerto di natale che vedrà protagonista la Banda di San Luigi Gonzala. Per i più piccoli ci saranno una serie di imperdibili eventi: truccabimbi, incontro con Babbo Natale, giri in carrozza per le vie di Dronero, laboratorio ”Illuminando il Natale” (su prenotazione), spettacolo itinerante delle “Regine di Ghiaccio" (spettacolo di luci led e di fuoco).

Sabato 9 dicembre sarà tempo della “Cena dei maglioni”: presso la sala polivalente Milly Chegai cena per grandi e piccini in collaborazione con l’associazione il Bottegone a tema natalizio, con iscrizioni a partire dal 27 novembre(numero limitato di posti).

Al termine della cena scambio di regali con Secret Santa (l’invito ai partecipanti è quindi quello di portare portare un piccolo pensiero) e a seguire musica con Dj Remo.Altri tre sono gli appuntamenti previsti per questo Natale a Dronero.

Domenica 17 dicembre al cinema teatro Iris ci sarà proiezione di un film/cartone animato per tutti i bambini ad ingresso gratuito. Due spettacoli, uno alle ore 15 ed uno alle ore 18.

Venerdì 22 dicembre sempre presso il cinema teatro Iris ci sarà lo spettacolo ad ingresso gratuito “Chorus for Christmas”, ad opera del Cuneo Gospel Choir e Rhapsody Pop Choir presso il di Dronero alle ore 21.

Domenica 24 dicembre Notte magica: al termine della Santa Messa in piazza Allemandi ci sarà “Auguri di Buon Natale sotto l’albero” con sottofondo musicale di Adele e Pinuccio, sorseggiando cioccolata, vin brulè ed i tradizionali panettoni offerti dall’associazione il Bottegone.

Per info e contatti: prolocodronero@gmail.com. Numero whatsapp: 349.3709270