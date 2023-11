Seconda serata di "Suonami Ancora" al Bra Diffuso Live Music Club

Una programmazione settimanale di musica dal vivo rivolta ad un pubblico di ascoltatori attenti e appassionati ospitata a rotazione in quattro locali braidesi: questa è Suonami Ancora a Bra Diffuso Live Music Club. Caffè Cavour, Caffè Boglione, La Boqueria, Enoteca Sardo, sono i quattro locali braidesi che hanno deciso di unire le forze per ridare uno spazio di espressione alla scena musicale attuale del territorio, e non solo.

Il duo Mentiras (Deb alla voce e percussioni, Igor Giuffré alla chitarra elettrica, chitarra acustica, percussioni e voce) sarà ospite della rassegna questo giovedì 23 novembre alle ore 19 presso La Boqueria di Bra, con un repertorio di musica latino-americana rivisitato e contaminato: un’esplorazione “apocrifa” delle diverse tradizioni musicali dell’America Latina, un vero e proprio viaggio dal Messico al Brasile, dall’Argentina alle Ande, passando per il bolero e il son cubano, la bossa nova, i ritmi afro-latini, il vals peruviano, la zamba argentina e il tango, in quella mezcla caleidoscopica di ritmi e sonorità che nasce dall’incontro tra culture indigene e culture d’oltreoceano.

Musica del folclore e brani di grandi autori e interpreti che hanno fatto della loro musica anche un importante strumento di lotta e resistenza politica nonché di emancipazione sociale: Víctor Jara, Violeta Parra, Inti Illimani, Antônio Carlos Jobim, “Chico” Buarque de Hollanda, Mercedes Sosa, Gustavo “Cuchi” Leguizamón, Atahualpa Yupanqui, Melingo, Eva Ayllón, Chabuca Granda e molti altri.

Non ci sono biglietti di ingresso o consumazioni obbligatorie, ma è possibile sostenere la rassegna con una offerta libera. Su prenotazione al 3343519618 è possibile cenare al termine del concerto.

“Con la rassegna Suonami Ancora vogliamo alimentare il rapporto tra gli artisti, il pubblico e i locali partendo dalle giuste condizioni di ascolto e da una partecipazione attiva - spiega Manuela Almonte, direttrice artistica della rassegna - Il concerto nel bar, non come semplice intrattenimento o come sottofondo, ma come momento culturale e sociale, che dia al pubblico l’occasione di fare un viaggio immersivo al cuore della Musica e che contribuisca a rendere i locali ospitanti delle fucine di creatività, scene feconde di incontro anche tra gli artisti”.

Seguiranno nei giovedì successivi Gerardo Balestrieri Swing Balkan Blues (Antico Caffè Boglione, 30 novembre ore 22) Rob & Klaus Blues and more (Enoteca Sardo, 7 dicembre ore 19), Liana Marino Canzone d’autore (Caffè Cavour, 14 dicembre ore 19), Ninaì Worldwide Pop Elctro ( Caffè Boglione, 21 dicembre ore 22), Malazur Italian Jazz Trio (La Boqueria, 28 dicembre ore 19).

fb https://www.facebook.com/suonamiancora/