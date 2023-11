Uno spazio outdoor per sperimentare nuove forme di trekking e mountain bike

Dalla collaborazione tra la Compagnia & Rete del Buon Cammino e le associazioni dei Comuni di Martiniana, Revello, Saluzzo con Castellar e Envie, appassionate da sempre di sport, cultura e gastronomia, ma soprattutto di montagna nasce l’iniziativa “Spazio Outdoor Oasi della Frutta – Laboratorio Plein Air di sperimentazione di nuove forme di trekking e mountain bike” che si svilupperà nelle terre di mezzo, sulla pianura e sulla collina. Le associazioni sono intenzionate a valorizzare il proprio territorio dal punto di vista turistico, grazie alla tutela ambientale, all’identità del paesaggio e al patrimonio socio culturale.

Fin dall’inizio “Spazio Outdoor Oasi della Frutta”, che in questa prima fase coinvolge i quattro Comuni, nasce con l’ambizione di aprirsi anche ad altri territori.

Lo “Spazio Outdoor” si prefigge di trasformare l’approccio dei partecipanti da pratica prestazionale ad emozionale, curativa e a costo zero, allargata a tutti i componenti della famiglia.

A tal proposito l’inaugurazione sarà abbinata alla realizzazione di vere e proprie “cattedre ambulanti” questa volta indirizzate alla conoscenza di temi legati alla famiglia.

Gli interventi di specialisti delle varie materie faranno sì che i partecipanti possano accrescere le loro conoscenze ed abbiano risposte alle problematiche familiari.

Il connubio cultura, natura e sport diventa la vera “Carta nazionale dei servizi (Cns)” proposta dalle associazioni. Obiettivo primario dell’iniziativa è anche la conseguente ricaduta economica sul territorio con il coinvolgimento della ristorazione per gli appuntamenti conviviali e delle aziende produttrici e venditrici della frutta, della verdura e dei prodotti tipici locali.

Per informazione si può chiamare i numeri 338.7908771 oppure 348.7335624.

Gli aggiornamenti del calendario potranno essere visualizzati sulla pagina Facebook dello "Spazio Outdoor – Oasi della Frutta" al seguente link: https://www.facebook.com/profile.php?id=61553592394191

Il programma degli itinerari previsti prevede le seguenti escursioni:

Domenica 26 novembre: percorso Martiniana - Revello - Martiniana

Distanza: 10,70 chilometri

Dislivello: 106 metri

Durata: ore 4

Ritrovo: ore 9 a Martiniana Po in piazza del Municipio.

Intervengono:

Alessandro Parola, Preside Liceo classico e scientifico di Cuneo e Alessandro Del Tomba, Direttore del Centro dell' impiego di Saluzzo

sul tema: “Orientamento scolastico e lavoro”

Pranzo nella Trattoria Bar Roma (tel. 348.0596597)

Prenotazione obbligatoria entro sabato 25 novembre alle 12.

Info tel. 338.7908771

Domenica 3 dicembre percorso: Envie - Revello – Envie

Distanza: 9,49 chilometri

Durata: ore 3,30

Dislivello: 241 metri

Ritrovo: ore 9 ad Envie in piazza del Municipio

Intervengono: Serena Borretta e Luisa Testa, educatrici professionali sul tema: “Famiglia e tempo libero”

Alessandra Castelli insegnante e direttrice dei cori Envie de Chanter.

Pranzo a Envie nella Bocciofila Comunale.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 2 dicembre alle 12. (Tel. 329.1369082 – 348.5934276).

Info tel. 338.7908771

Domenica 10 dicembre percorso: Martiniana Po - Castellar

Durata: ore 2,30

Dislivello: 363 metri

Distanza: 8,82 chilometri

Ritrovo: ore 9 Martiniana piazza del Municipio

Interviene il Notaio Michele Testa sul tema: “La successione in ambito famigliare”

Pranzo a Castellar all’Osteria del Borgo

Prenotazione obbligatoria entro sabato 9 dicembre alle 12 (Tel. 340.5212883)

Info tel. 3387908771.

La partecipazione ai vari eventi proposti sarà gratuita per gli associati dei vari sodalizi promotori e dei Comuni interessati.

Mentre è prevista una quota di partecipazione di 5 euro, per ogni escursione, solo per i non associati e non residenti nei Comuni interessati.

Le escursioni sono organizzate in collaborazione tra la “Compagnia & Rete del Buon Cammino”, e i Comuni di Martiniana Po, Envie, Revello, Saluzzo -Castellar, “Vita ai Sentieri” di Martiniana Po”, “La Torre nel Parco” e “’I Argic” di Envie.

Per ulteriori informazioni si possono chiamare i seguenti numeri: 338.7908771 – 348.7335624.