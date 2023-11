Cuneo, sabato congresso provinciale di Fratelli d’Italia

Si svolgerà sabato 25 novembre a Cuneo, presso la sala Falco della Provincia, il congresso provinciale di Fratelli d’Italia.

Candidato unico alla segreteria: William Casoni.

Per la scelta dei componenti il coordinamento provinciale si daranno invece battaglia nell’urna da un lato l’asse Casoni-Ciaburro-Bongioanni, che detiene la maggioranza della tessere (700 contro 300); dall’altra, Chiarenza-Giordana che chiedono spazio per l’anima identitaria del partito.

Il coordinamento provinciale sarà composto da 20 elementi, 13 eletti al termine del dibattito congressuale e 7 indicati successivamente dal presidente.

Un passaggio importante per il partito di Giorgia Meloni che oggi detiene la maggioranza relativa anche nel Cuneese e che ha sullo sfondo gli appuntamenti elettorali del prossimo anno con europee, regionali e amministrative.

La richiesta venuta da via della Scrofa di evitare divisioni interne in questa fase, ha fatto sì che il coordinatore uscente Casoni non venisse messo in discussione.

Qualche distinguo invece – così hanno annunciato Paolo Chiarenza, Guido Giordana e i loro amici – ci sarà sulla conduzione del partito in ambito locale, che loro vorrebbero più efficace e maggiormente identitaria.

Non è ancora chiaro se ci saranno o no liste per l’elezione dei 13 componenti il coordinamento provinciale.

Il dibattito si svolgerà al mattino, mentre nel pomeriggio si procederà alle votazioni.