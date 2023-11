Lavoro, Gribaudo: “Tavolo sulla Lear è tardivo, ora il Governo recuperi”

"Finalmente è partito un confronto sul calo di produzione della Laer, ma i tempi per evitare il licenziamento dei 300 lavoratori dichiarati in esubero stringono. Il Governo e la Regione, che dicono di voler difendere il Made in Italy, hanno sottovalutato la situazione e convocato tardivamente il tavolo al Ministero", ha dichiarato l’onorevole Chiara Gribaudo all’uscita dalla riunione del tavolo a Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla crisi dello stabilimento di Grugliasco (TO).

"Come opposizione abbiamo chiesto che il Governo venga anche in Parlamento a riferire sul caso Lear e più in generale sulla crisi dell’automotive in Italia. Purtroppo, oggi l’azienda non ha presentato un piano industriale di rilancio della produzione, ma ha anzi chiesto la cessazione parziale dell’attività dello stabilimento che dobbiamo respingere con forza. Le istituzioni a tutti i livelli devono essere solidali con i lavoratori e le lavoratrici richiamando anche Stellantis alle sue responsabilità.

Tra Grugliasco e Collegno - ha proseguito la deputata dem - il Torinese non può permettersi il licenziamento di più di 300 lavoratori che farebbero molta fatica a ricollocarsi velocemente. La Regione deve poi fare una riflessione ulteriore sul futuro dell'automotive in Piemonte, perché non ricapiti mai più che si arrivi ad affrontare crisi così pesanti a poco più di un mese dalla fine della cassa integrazione in deroga”, ha concluso l’on. Gribaudo.