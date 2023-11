Vaccino anti-Covid: giornate dedicate alla somministrazione a Mondovì, Saluzzo, Savigliano e Cuneo

Mondovì: Ospedale Regina Montis Regalis via San Rocchetto 99, c/o SISP

Saluzzo: Via del Follone 4 presso SISP

Savigliano: Ospedale S.S. Annunziata via Ospedali 9, c/o poliambulatorio

Cuneo: c.so Francia 10 ex Villa c/o SISP secondo piano

Per accedere ai centri vaccinali è necessario effettuare la preadesione sul sito www.ilpiemontetivaccina.it oppure prenotare telefonicamente ai seguenti recapiti:

La vaccinazione sarà destinata prioritariamente ai soggetti over 60, a quelli di età compresa tra 12 e 59 anni a rischio patologico ai care giver e/o conviventi di soggetti fragili e donne in gravidanza.

Si rammenta che per poter accedere è necessario NON aver ricevuto vaccini anticovid negli ultimi 6 mesi e NON aver contratto il covid negli ultimi 6 mesi.