A Pagno due giorni dedicati alla festa dell’albero alla scuola primaria e dell’infanzia

I bambini della scuola primaria e dell’infanzia di Pagno, in valle Bronda, hanno avuto l’opportunità di partecipare a due feste dell’albero, lunedì 20 e martedì 21 novembre in occasione della Giornata nazionale degli alberi.

I piccoli accompagnati dagli insegnanti hanno messo a dimora delle piante di lavanda nel giardino della scuola che ospita entrambi i plessi.

La lavanda è stata donate da Elisa Tarasco di Essenza Monviso che ha spiegato ai bambini come vengono coltivate in montagna e come i loro fiori possono essere trasformati in essenza, donando un profumo intenso, oppure essiccati per essere inseriti in sacchettini profumati,

Alla festa hanno partecipato, oltre agli insegnanti, anche il sindaco di Pagno Nico Giusiano e il presidente del Parco del Monviso Dario Miretti che ha illustrato ai piccoli le bellezze del parco la cui estensione va dalle pendici del Re di Pietra fino alla pianura dove scorre il fiume Po.

Gli alunni si sono poi messi in fila per sentire il profumo dei fiori di lavanda.

Ieri mattina, prima del bis della festa degli alberi dei nonni assieme al sindaco Nico Giusiano con un operatore del Comune e i volontari della Protezione Civile hanno preparato le caldarroste per i bimbi sia della primaria che dell’infanzia

Sono poi state scavate le buche per piantare i due pini offerti dal Comune.

I piccoli hanno collaborato per coprire le zolle dei due pini che saranno addobbati ogni anno a Natale uno dalla scuola dell’infanzia e uno dalla scuola primaria di Pagno.