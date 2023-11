La Inalpi di Moretta torna tra i banchi dell'Università

Questa mattina, presso l’Aula Magna della SAA - School of Management, Inalpi è stata protagonista, per raccontare la propria storia, a circa 250 studentesse e studenti del corso di Economia Applicata presenti in aula e a circa 100 studenti dei corsi di Corporate Governance e Strategic Communication tenuti dal Prof. Filippo Monge che ha moderato l’incontro.

La lezione si è aperta con l’intervento di Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi - collegato da remoto. “Sono passati 6 anni dall’ultima lezione a cui abbiamo preso parte alla SAA e in questo tempo, il mondo ha vissuto eventi che hanno prodotto un cambiamento dello scenario globale. Da sempre però c’è una frase che guida il nostro essere impresa, una citazione di Charles Darwin che dice “Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.” Ed è questo che abbiamo fatto e che vogliamo continuare a fare, crescere comprendendo il cambiamento e trovando gli strumenti per affrontare le trasformazioni, come vere e proprie opportunità”.

Il Direttore Generale della SAA - Davide Caregnato – ha poi portato i suoi saluti e ricordato come occasioni come questa siano sempre momento di apprendimento importante, ma ha anche voluto sottolineare come da sempre Inalpi sia realtà attenta ai propri conferitori e al territorio nel quale lavora quotidianamente.

Si è quindi passati al momento centrale della lezione, il racconto della case history Inalpi, con l’intervento di Matteo Torchio – responsabile Marketing & Comunicazione Inalpi – che ha ripercorso i momenti salienti della recente storia dell’organizzazione di Moretta. La costruzione della prima torre, la nascita della filiera corta e controllata del latte, l’indicizzazione del prezzo del latte pagato alla stalla. Ieri, ma anche e soprattutto oggi, frutto del lavoro fatto e ponte verso un futuro che promette nuovi e importanti sviluppi di crescita.

Un domani che punta a fare di Inalpi il primo impianto di trasformazione italiano, grazie alla messa in funzione della seconda torre di polverizzazione del latte, ma che vuole anche diventare sempre più protagonista di un mondo retail nel quale l’elevata qualità dei prodotti a marchio Latterie Inalpi saprà dire la sua. E anche nel comparto dell’innovazione di prodotto, tanti sono i progetti che stanno prendendo forma e che si stanno concretizzando proprio in questi mesi, con l’ingresso nel mercato degli alimenti alto-proteici e funzionali.

Ma uno sguardo importante è anche quello che Inalpi rivolge alla sostenibilità ambientale, con investimenti considerevoli previsti dal piano quinquennale 2020-25, contestualmente a quello sociale, con attenzione e supporto al territorio e soprattutto alla collettività, mantenendo sempre la persona al centro dell’operato.

Una case history che ha raccontato il saper essere imprenditori lungimiranti e capaci di progettare, un’imprenditoria tutta Italiana che rappresenta certamente un’eccellenza.