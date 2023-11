Colletta alimentare, le difficoltà delle famiglie non spengono la generosità: donate 92,5 tonnellate di derrate

Sabato 18 novembre si è svolta in tutta Italia la Colletta Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare e supportata da molti enti, associazioni e sponsor privati e pubblici, giunta alla 27esima edizione, che quest’anno ha visto coinvolti 11.800 supermercati (+ 6% sul 2022) e oltre 140.000 volontari che hanno raccolto 7.350 tonnellate (+9% rispetto alla scorsa edizione) di prodotti a lunga conservazione, grazie ai tantissimi cittadini che ancora una volta, con grande generosità̀, hanno scelto di fare “un gesto concreto insieme”, nonostante le difficoltà quotidiane di molti.

Le derrate raccolte sono state destinate a circa 7.600 enti caritativi partner locali convenzionati (mense per i poveri, centri Caritas, centri d’ascolto, comunità per minori e disabili, case famiglia, …) che sostengono circa 2 milioni di persone bisognose in tutta Italia.

In provincia di Cuneo, la giornata ha visto presenti 3.500 volontari (molti in rappresentanza di associazioni, come ad esempio varie associazioni caritative, Caritas, San Vincenzo, Papa Giovanni XXIII, Ass. Naz. Alpini, Protezione Civile Alpini, Protezione Civile comunale e di altre Associazioni, Misericordia, Croce Rossa Italiana, Agesci-Scout, Donatori di Sangue, Ass. Naz. Carabinieri, Rotary e InterAct club, Lions e Leo Club, Volontari Ospedalieri, LILT, Azione Cattolica, Ass. Islamica, volontari parrocchiali, ragazzi degli oratori e scolaresche e molti altri gruppi e Associazioni, nonché numerosi volontari singoli), sono stati utilizzati circa 90 automezzi di privati e di associazioni per i trasporti delle derrate dai punti vendita ai magazzini di raccolta (tra cui, a Cuneo, mezzi delle truppe alpine e delle Poste Italiane).

Sono stati presidiati 212 punti vendita in 70 località in provincia, permettendo così di constatare con mano la generosità della popolazione, così ampia da riuscire a raccogliere 92,5 tonnellate di alimenti (con un aumento di circa il 7% rispetto al 2022), distribuiti direttamente a 51 associazioni caritative del territorio convenzionate con il Banco Alimentare, le quali assistono complessivamente 12.500 bisognosi.

Un fatto stupisce davvero e ci deve far riflettere. Questa giornata coinvolge moltissime organizzazioni, gruppi, volontari e associazioni, per un unico scopo finale e unico: la solidarietà verso i bisognosi! Non vi è altra iniziativa con analogo scopo, che riesca a coinvolgere così tante Associazioni e volontari, in una giornata per un unico fine…una cosa davvero esclusiva nel suo genere!

Da parte dell'organizzazione, il grazie a tutti i volontari che hanno prestato il loro tempo ed energie, ai donatori che hanno offerto anche solo un pacchetto della loro spesa per i più bisognosi, ai punti vendita che hanno ospitato l’iniziativa, ai magazzini di stoccaggio delle derrate, a tutti coloro che hanno operato “dietro le quinte” (organizzatori, magazzinieri, chi si è occupato dei trasporti e della segreteria).

Un particolare ringraziamento anche al Secondo Reggimento Alpini della Brigata Alpina Taurinense, che ha offerto il proprio contributo mettendo a disposizione risorse logistiche, con mezzi e personale, per il trasporto delle derrate alimentare raccolte presso i punti vendita del capoluogo provinciale.