Volley: V.B.C. Valle Stura, settimana ricca di successi per le giovanili

Quattro partite, tre vittorie. Ottimo bottino per le giovanili della V.B.C. Valle Stura in questa settimana. La Under 18 Femminile di coach Bruno e Merana trova la prima vittoria in campionato giocando una grande partita. Le ragazze di coach Feula e Faggio giocano una bellissima partita e si portano a casa altri tre punti.

Under 18 Femminile

V.B.C. Valle Stura - Volley MdG U18 2-1 (20-25, 25-14, 25-18)

La partita è iniziata subito con uno scambio lunghissimo e bellissimo che ha immediatamente fatto capire al pubblico che tipo di partita si sarebbe disputata. Il primo parziale è stato equilibrato, ma le padrone di casa sembravano giocare in modo contratto, commettendo qualche errore di troppo che ha permesso al Volley MdG di portarsi a casa il parziale. Nel secondo set, la musica è cambiata per la V.B.C. Valle Stura; in seconda linea si è combattuto su ogni pallone per evitare che cadesse, riflettendosi nel punteggio finale. Le ragazze del coach Bruno hanno chiuso il set con un netto 25-14. Il terzo parziale ha seguito l'andamento del secondo, con le ragazze della V.B.C. Valle Stura che hanno scavato un divario significativo rendendo impossibile il recupero da parte delle avversarie.

Una vittoria importantissima per ridare morale alla squadra dopo due sconfitte. Il commento di coach Bruno: "Sono molto contento di questa vittoria. Le ragazze hanno lavorato duramente in palestra in questi mesi, ed è giusto che inizino a raccogliere i frutti di questo impegno. Tuttavia, è importante tornare in palestra per continuare a lavorare e crescere, poiché il campionato è ancora lungo".

La prossima partita sarà in trasferta contro Bcc Surrauto Cervere giovedì 23 novembre.

Under 16 Mista

Tpl S. Rocco 85 U16 - V.B.C. Valle Stura 1-2 (23-25, 25-18, 17-25)

Prima vittoria in campionato per la Under 16 mista della V.B.C. Valle Stura contro i pari età del Tpl S. Rocco 85. Primo set molto combattuto, gli avversari poi sono riusciti a portarsi fino al 22a17, ma con una grande prova di carattere i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono riusciti a recuperare e a portarsi a casa il parziale. Carichi per la vittoria del primo set e scesi in campo con determinazione la V.B.C. Valle Stura non riesce a portarsi a casa la vittoria a causa di alcuni errori di troppo. Terzo set partiti subito benissimo ci siamo portati in vantaggio 8a1, gli avversari però reagiscono e si riportano sotto ma le nostre ragazze e i nostri ragazzi non si fanno intimidire e chiudono il set 25a17. Ora testa alla prossima partita di campionato contro il Virtus Boves tra le mura amiche venerdì 24 novembre.

Under 14 Femminile

V.B.C. Valle Stura - Volley Chiusa Pesio 3-0 (25-17, 25-15, 25-21)

Bellissima partita delle ragazze di coach Feula e Faggio che si impongono 3a0 vs Volley Chiusa Pesio. Primo set a parte un inizio sprint da parte del Chiusa Pesio le demontesi reagiscono subito recuperando e sorpassando immediatamente le avversarie per poi allungare e mantenere il grande divario creato. Il set si chiude 25a17. Secondo set sulla scia del primo le padrone di casa chiudono a 15. Terzo set le avversarie reagiscono e si portano in vantaggio 14a9 ma le ragazze di coach Feula dopo l'ultimo time out speso non ci stanno e rimontano fino ad arrivare sul 14 pari. Si gioca punto a punto fino al 18 pari ma con un ultimo colpo di reni le demontesi chiudono 25a21.

Il commento di coach Feula: “Le ragazze hanno giocato una bellissima partita. I primi due set siamo riuscite ad imporre il nostro gioco. Il terzo siamo andate un attimo in difficoltà con una giusta reazione da parte delle avversarie ma siamo state brave a non arrenderci e a continuare a giocare fino a chiudere a favore nostro. Tre punti d'oro considerando come si era messo il terzo set. Una vittoria di squadra dove tutti gli ingressi sono stati positivi e hanno aiutato il gruppo a rendere al meglio. Ora testa alla prossima partita che ci vedrà impegnate in casa dell’Auxilium Cuneo sabato 25/11 h 16:30.”

Under 12 Mista

Tpl San Rocco 85 Senior - V.B.C. Valle Stura 3-0 (25-11, 25-15, 25-18)

La partita è stata molto difficile per la nostra Under 12 Mista, che purtroppo ha ceduto contro una squadra più esperta. Coach Filiputti è soddisfatta di come i suoi ragazzi hanno affrontato la partita, consapevole che molti di loro hanno iniziato da poco a giocare a pallavolo. Sicuramente, con il passare delle partite, acquisiranno la giusta sicurezza. La prossima sfida li attende venerdì 24 novembre contro Pgs Roccavione U12 “Orsacchiotti”.