Lab Travel Honda Cuneo: il punto sulle squadre del settore giovanile biancorosso

Sperava in un riscatto la Serie C guidata dai Coach Giordanetto-Guerriero, dopo le ultime due sconfitte contro Finimpianti Gp Rivarolo e Mollificio Rmi Val Chisone. Tuttavia, anche nella settima giornata di gare del girone B, la formazione biancorossa ha dovuto fare i conti con una rosa di giocatrici esperte (provenienti già da un campionato di Serie C) che, nonostante un cedimento nel terzo set, hanno dominato il campo della Palestra Ex Media 4.

Il match casalingo è terminato 1-3 a favore delle ospiti, la Af Volley di Coach Raviolo, ma le atlete cuneesi hanno dimostrato ancora una volta di avere la grinta e la tenacia necessarie a ribaltare le sorti della partita. Nonostante il gap anagrafico, infatti, le biancorosse hanno tirato fuori l’orgoglio e sullo 0-2sono riuscite a conquistare il terzo parziale, accorciando così la distanza dalle avversarie. Ma la formazione torinese, attualmente 4° in classifica, non si è lasciata intimorire e nel 4° set è scesa in campo decisa a chiudere definitivamente i conti (13-25 / 16-25 / 25-21 / 19-25). Testa ora al prossimo match per le cuneesi, previsto per Sabato 25 novembre, ore 18:00, contro la Sara Omegna Pallavolo. Si prospetta una trasferta lunga e impegnativa, ma l’obiettivo è quello di tornare a fare punti, fondamentali per la classifica.

Prosegue invece il filotto di vittorie per l’Under 18, reduce da una passata stagione gloriosa, con la vittoria della fase provinciale e il 2° posto conquistato in fase regionale. Quest’anno, la rosa U18 è composta da una selezione di ragazze della Under 16 Regionale e della Serie C, guidate dai coach Lamberti e Frison. Dopo un’iniziale scivolone contro l’Alba Volley, le gatte cuneesi arrivavano da una scia di vittorie, prima contro la Sedamyl-Mc 1933 Busca, poi contro il New Volley Asti. Il filotto positivo continua anche dopo la 5° giornata di gare, dove le atlete cuneesi hanno superato la formazione del Pgs El Gall con un altro 3-0 (20-25 / 17-25 / 21-25). Martedì 21 novembre si torna a giocare in casa, questa volta contro il Libellula Volley che attualmente occupa il primo posto della classifica, a pari punti con L’Alba Volley. Una sfida che si prospetta palpitante e ricca di spettacolo; se non volete perderla, vi aspettiamo Martedì21 novembre, ore 21:00, alla Palestra Media 4.

Resta con l’amaro in bocca anche la Under 16 Regionale, ancora alla ricerca della prima vittoria. Nella prima partita del girone di ritorno, le ragazze di Coach Lamberti-Frison si sono scontrate nuovamente contro la formazione del Club76 Playasti, cedendo per 3-0 (25-4 / 25-8 / 25-14). Tra le fila dell’allenatrice Asola spicca l’ex Sara Boufandar, l’anno scorso protagonista in Serie B2 e U16 Regionale. Le ragazze biancorosse peccano di ingenuità e non riescono a entrare in partita, complice anche la perdita di lucidità derivante dall’infortunio della capitana Lingua durante la fase di riscaldamento. Attualmente la formazione cuneese non è ancora riuscita a strappare una vittoria alle avversarie, ma si sta confrontando con squadre della regione di altissimo livello, contro cui non sipuò mai abbassare la guardia. Nella gara che varrà per la settima giornata di campionato, la formazione cuneese tornerà a giocare fra le mura di casa, spronata dai propri tifosi e decisa a strappare quei 3 punti che brama terribilmente. L’appuntamento è quindi per Domenica 26 Novembre ore 11:00, presso la PalestraEx Media 4 di Cuneo, contro la Lilliput Pallavolo.

Continuano invece le soddisfazioni per l’Under 14, che ha concluso il girone di andata del campionato da imbattute. Le ragazze di coach Guerriero e Peano, infatti, si sono sempre imposte per 3-0, ad eccezione della partita con la Libertas Borgo, dove hanno ceduto un set alle avversarie. Le gattine biancorosse ripartono quindi con il girone di ritorno fiduciose delle proprie capacità; fondamentale, ora, è mantenere saldi i nervi e continuare a confrontarsi con le altre squadre dando sempre il meglio. Il primo match del girone di ritorno sarà casalingo e si svolgerà Sabato 25 Novembre ore 15:30 contro la formazione delMon.vi Bam-Lpm Verde, presso la Palestra Ex Media 4 di Cuneo.

Ottimo inizio di campionato anche per le “piccoline” dell’Under 13, alla cui guida troviamo Bruna e Riccardo Schiffer. Dopo la prima vittoria contro il Mon.vi Lpm Bam Blu è arrivata anche la seconda, Domenica 19 Novembre, nel primo match casalingo. Le gattine biancorosse si sono imposte nuovamente per 3-0 sul Mon.vi Bam-Lpm Verde di Coach Salvatico, riuscendo a portare a casa una partita ben giocata e di carattere: nel secondo set, infatti, nonostante alcune leggerezze commesse che hanno portato le avversarie ad un tentativo di fuga, le cuneesi si sono lanciate all’inseguimento e, senza mai demoralizzarsi, sono riuscite a trovare prima l’aggancio, e poi a mettere la freccia per aggiudicarsi il parziale. L’obiettivo è quello di continuare a crescere e migliorarsi costantemente, ma per il momento i presupposti di partenza sembrano buoni. La prossima partita sarà Domenica 26 novembre, ore 14.30, contro le atlete del Dronero Dragons.

Intanto, prosegue la sinergia tra la Serie A della Honda Olivero S. Bernardo Cuneo e il settore giovanile della Lab Travel Honda Cuneo: nel corso della passata settimana, infatti, hanno preso il via una serie di incontri tra le squadre del giovanile e l’allenatore della Serie A Massimo Bellano. Il tecnico, accompagnato da una giocatrice diversa per ogni squadra, ha presenziato alle sedute di allenamento con momenti di osservazione e interventi tecnici. Serie C e Minivolley/Under 12hanno già vissuto l’esperienza, focalizzata sul miglioramento tecnico-tattico per le grandi e sull’apprendimento dei fondamentali e dei gesti motori per le piccole (che hanno avuto modo di osservare direttamente da Alice Tanase, schiacciatrice della Serie A1).

Questa settimana sarà la volta di Under 13 e Under 14, entrambe Lunedì 20 novembre, con allenamenti che vedranno la partecipazione di Francesca Scola (per l’U13) e Serena Scognamillo (per l’U14) e saranno incentrati rispettivamente sul palleggio d’alzata e il bagher di ricezione.