Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì questa sera (20:30) chiude il girone d’andata di regular season sul campo della Picco Lecco

Un puma dalle tante facce. In verità, nelle otto gare disputate fino a questo momento, la Lpm Bam Mondovì più che un puma è sembrato assumere le sembianze mutevoli di un camaleonte: una squadra che ha cambiato spesso pelle, a volte abile a nascondere i propri difetti e altre volte, poche per la verità, brava a colpire con cinismo l’avversario. Eh si, perchè pur barcollando, questa Lpm ha sfiorato la vittoria a Macerata e superato in scioltezza il duello con il San Giovanni in Marignano.

Nello stesso tempo, però, sono giunti passi falsi inattesi con Montecchio e Cremona e altre prestazioni stentate. E’ inutile negarlo, di strada il Puma ne ha persa tanta, e oggi non si è ancora in grado di decifrare l’effettivo potenziale di questa squadra. Un indizio in più potrebbe fornircelo la gara di questa sera, quella del turno infrasettimanale in casa dell’Orocash Picco Lecco. Gara che tra l’altro chiude il girone di andata della regular season di A2.

Questa sera, dunque, si scopriranno anche le ultime squadre a tagliare il traguardo della qualificazione della Coppa Italia di A2. Le pumine sono appesa un sottilissimo filo di speranza per agganciare il quarto posto. Per centrare il pass per la Coppa, però, occorrerà portare a casa tre punti da Lecco e sperare che il San Giovanni in Marignano non ne ottenga neppure uno dalla sfida casalinga con la Costa Volpino.

Dando un'occhiata alla classifica, tuttavia, a questa Lpm i punti servono soprattutto per spiccare il volo in campionato. Il ritardo con le squadre che la precedono iniziano a farsi sentire e dunque appare fondamentale non perdere ulteriore terreno con le prime posizioni. La squadra di coach Gianfranco Milano e la classica squadra “rognosa” da affrontare; Una squadra che si difende bene e con estrema pazienza, aspettando magari che il primo errore lo commetta l’avversario.

Una singolarità in casa Lecco riguarda la giocatrice che fino a questo momento ha messo a segno il maggior numero di punti: ebbene non è un opposto o una schiacciatrice, bensì una centrale, anche se dalla grandissima esperienza come Anna Caneva. Per lei 91 punti all’attivo. Ricordiamo che il match sarà visibile in diretta streaming gratuita sul sito di VBTV previa registrazione. Al palazzetto comunale “Al Bione” di Lecco il fischio d’inizio è fissato per questa sera alle 20:30.