Volley A2/F: Puma...punto e basta! La Lpm Bam Mondovì sconfitta al tie-break in casa della Picco Lecco

Un punto, solo un punto portato a casa dalla Lpm Bam Mondovì, sconfitta al tie-break in casa della Orocash Picco Lecco. Un passo falso che ha evidenziato i grandi limiti di questa squadra. Non è tanto la mancata qualificazione alla Coppa Italia a rendere amara questa serata, quanto la prestazione della squadra.

Tanta fragilità nella difesa monregalese, ma non solo in questo fondamentale. A non aver funzionato è stato soprattutto il servizio delle pumine, caratterizzato da una serie innumerevole di errori in battuta. Una squadra insomma che non esprime il gioco che ci si aspettava e che probabilmente necessita di qualche rinforzo. L'infortunio di Laura Grigolo, lieve fortunatamente, non è sufficiente a coprire le colpe per una prestazione ben al di sotto delle aspettative.

Le ragazze di coach Milano, invece, hanno sfruttato appieno le armi a propria disposizione, come i primi tempi di Anna Caneva e gli attacchi di Zojzi. La Picco ci ha creduto fino alla fine e anche quando sembrava aver perso il bandolo della matassa è riuscita a recuperare punto su punto e conquistare una meritata vittoria.

PRIMO SET: buona partenza delle pumine, avanti 0-3. Pronta reazione delle padrone di casa, che sfruttano alcuni passaggi a vuoto delle monregalesi per rimettere subito in equilibrio il punteggio. Il Lecco trova il punto del vantaggio sul 7-6. Break per la Lpm, che dopo l'ace di Clara Decortes va a condurre 7-9. Grigolo graffia sottorete e il Puma aumenta il vantaggio a +3 sul 10-13. Ace di Conti e nuova parità sul 15-15. Monregalesi a segno con Decortes e sul 16-18 coach Milano chiama il primo time-out dell'incontro. Squadre sul 19-19. Lux trova d'astuzia il punto del 22-24. Ancora time-out chiesto da tecnico della Picco. Si torna in campo e le lombarde annullano il primo set-ball. Coach Gazzotti spezza nuovamente il gioco e chiama il time-out. Il gioco riprende e il diagonale di Clara Decortes chiude il primo set sul 23-25.

SECONDO SET: pessima ripartenza delle pumine, che si trovano subito sotto sul 3-0. La Lpm reagisce e ritrova la parità sul 4-4. Nuovo break per la Picco. Ace di Decortes e punteggio sul 7-7. Coach Milano prova a mettere le cose in chiaro e sul 7-9 chiama il time-out. La mossa sembra quella giusta, visto che la Picco piazza un break che vale il 10-9. Buon momento per le padrone di casa, incisive con Caneva. Sul 13-10 coach Gazzotti ferma il gioco e chiama il time-out. Zojzi mette a terra il punto del massimo vantaggio del Lecco, 20-15. Nuovo time-out per la panchina monregalese. Le pumine sbagliano anche le cose più semplici e le padrone di casa scappano via sul 23-16. La Lpm rende il distacco meno pesante, ma alla fine arriva punto che chiude il secondo set sul 25-20.

TERZO SET: momenti di paura in avvio di terzo set: le teste di Allasia e Grigolo si scontrano e ad avere la peggio è Laura Grigolo, che subisce un colpo al naso che richiede le cure dei sanitari. Si torna a giocare e la Lpm va a condurre 3-4. Riprende a correre il Lecco, che scappa via sull'10-5. Arriva la reazione delle pumine, che recuperano tre lunghezze. Time-out chiesto da coach Milano. Le pumine tornano a commettere diversi errori. Time-out chiesto da Gazzotti sul 16-12. La Lpm non molla e dopo l'ace di Allasia si avvicina a una sola distanza dalle avversarie sul 19-18. L'errore al servizio di Lux consegna alla Picco due set-ball sul 24-22, ma prima c'è una nuova interruzione il time-out chiesto da Gazzotti. Ancora un errore al servizio, questa volta di Lapini e set che si chiude sul 25-23.

QUARTO SET: equilibrio in avvio e squadre sul 4-4. Break per le pumine, avanti 6-8. La solita Caneva ritrova la parità sul 9-9. Ancora squadre appaiate sul 14-14. Break monregalese con Decortes protagonista e pumine sul 15-17. Prezioso punto portato a casa da Salì Coulibaly per il 19-22. Time-out chiesto da coach Milano. La Picco recupera due lunghezze e questa volta è coach Gazzotti a chiamare il time-out. Arrivano tre set-ball per il Puma sul 21-24. Le lombarde annullano le prime due chance e coach Gazzotti, sul 23-24, chiama il time-out. Si torna in campo e la fast di Riparbelli produce il punto del 23-25. Si va al tie-break.

TIE-BREAK: Anna Caneva risponde a Veronica Allasia, 1-1. Break monregalese ed Lpm sull'1-3. Time-out chiesto da coach Milano sull'1-4. Si torna in campo e arriva il break anche per la Picco Lecco, che rosicchia due lunghezze. Accelerata Puma. Si va al cambio campo sul punteggio di 4-8. Sull'8-12 restano quattro i punti di vantaggio della Lpm e coach Milano si gioca il secondo time-out a disposizione. La mossa è quella giusta, visto che arrivano altri due punti per le padrone di casa. Allasia commette infrazione e arriva il punto del 12-13. Time-out chiesto da Gazzotti. Decortes sbaglia la pipe e le squadre tornano in parità. 13-13. Arriva addirittura un match point per la Picco, che chiude il match grazie all'errore di Riparbelli, che fissa il punteggio sul 15-13.