21 Comuni uniti in 8 Comunità energetiche: il progetto, in Conferenza nazionale a Roma

oggi, giovedì 23 novembre, il sindaco di Bene Vagienna e presidente del "Consorzio Bealera Maestra - Destra Stura", Claudio Ambrogio, ha partecipato come relatore alla "Terza conferenza nazionale sulle Comunità energetiche".

All'Auditorium Gse di Roma, Ambrogio ha preso la parola presentando alla qualificata platea di esperti il progetto "Concerti, Consorzio Bealera Maestra per la Cer e la transizione energetica inclusiva", che sta organizzando la nascita di otto Comunità energetiche rinnovabili da cabina primaria, coinvolgendo in tutto 21 Comuni del Cuneese, per un totale di oltre 45 mila cittadini. Lo stesso Consorzio Bealera Maestra è risultato assegnatario di un contributo del Pnrr per 76 milioni di euro per l'adeguamento delle infrastrutture di irrigazione.

"Questo maxi intervento, già iniziato – ha spiegato Ambrogio – consentirà di modificare la geografia agricola della pianura cuneese. In un periodo in cui la siccità è ormai un grave problema, avremo un sistema all'avanguardia, in grado di sfruttare al massimo la risorsa idrica, senza sprechi e dispersioni".

A margine del vertice romano, Claudio Ambrogio, accompagnato dal prof. Sergio Olivero dell'Energy Center del Politecnico di Torino, ha incontrato il dott. Paolo Arrigoni, presidente del "Gse", che si è mostrato molto interessato al progetto cuneese, in particolare alla possibilità di sfruttamento dell'idroelettrico in relazione anche alle Comunità energetiche di ultimissima generazione, che nasceranno nei prossimi mesi.

Lo stesso Arrigoni, lunedì 27 novembre è atteso Cuneo, in occasione dell'evento "La transizione energetica: il ruolo del Gse e il supporto ai Comuni e alle Pa", organizzato dalla Provincia di Cuneo.

I Comuni che aderiscono al progetto “Concerti” sono Bene Vagienna, Magliano Alpi, Salmour, Genola, Farigliano, Bastia Mondovì, Dogliani, Castelletto Stura, Clavesana, Cigliè, Rocca Cigliè, Cervere, Narzole, Carrù, Piozzo, Margarita, Sant’Albano Stura, Morozzo, Montanera, Lequio Tanaro e Rocca de’ Baldi,