Addio a Maria Luisa Ascheri, memoria storica di Verzuolo impegnata nel volontariato

Lutto a Verzuolo per la morte di Maria Luisa Ascheri deceduta all’età di 84 anni nella serata di martedì 21 novembre, all’ospedale di Savigliano, in seguito a complicazioni cardiache.

La donna era molta conosciuta in paese per le sue attività di volontariato. Tra le altre, collaborava con l’associazione culturale di Verzuolo (Acv) presieduta dall’ex dirigente scolastica Sandra Sandri che la ricorda per “L’amore che aveva nei confronti della storia ed in particolare per quella di Verzuolo e delle sue famiglie storiche.

Era dotata di un ingegno matematico straordinario ed era molto meticolosa nel suo lavoro che svolgeva in ambito contabile – afferma Sandri -.

Metteva a disposizione gratuitamente questa sua inclinazione in ambito amministrativo nei confronti di chi necessitava di aiuto nel redigere documenti quando ancora non esistevano i centri di assistenza fiscale, in modo particolare per gli operai della Cartiera Burgo”.

La sua famiglia è molto conosciuta nella cittadina all’imbocco della valle Varaita: il bisnonno dopo essersi trasferito in paese dalle Langhe e successivamente il papà, erano amministratori dei beni della nobile famiglia dei conti Rovasenda la cui dimora, riconoscibile per la torre, si trova sul centrale corso Re Umberto (nella zona che i verzuolesi chiamano Paschero) dove ancora adesso viveva Maria Luisa.

Il fratello, al quale Maria Luisa era molto unita, era il professor Bernardino Ascheri uno dei docenti pionieri della scuola Agraria di Verzuolo, mancato nel gennaio del 2013.

“Mia zia – ricorda la nipote Angela – era molto affezionata a mio papà Dino, hanno sempre vissuto in una parte di casa Rovasenda con la famiglia. Lei è stata un punto di riferimento fondamentale nel corso della mia esistenza.

Era una persona buona schietta ed onesta che amava aiutare il prossimo. Aveva lavorato dapprima con suo padre, che era geometra, e poi per qualche tempo nello studio dell’avvocato Monge per approdare allo studio dell’imprenditore edile Sergio Maffioli di Saluzzo dove teneva la contabilità, ma amava anche andare a controllare i lavori nei cantieri.

Nonostante fosse andata in pensione nel 2005, ha sempre continuato ad aggiornarsi anche in campo informatico dove aveva seguito con interesse e forte capacità di apprendimento molti corsi”.

Maria Lucrezia Melzi Della Croce, pronipote del conte Giuseppe di Rovasenda la ricorda con affetto: “Maria Luisa era poco più grande di me e ricordo che da bambine giocavamo assieme nel nostro giardino, mi aveva anche insegnato ad andare in bicicletta. Eravamo amiche, non dimenticherò mai la sua grande disponibilità verso tutta la nostra famiglia che da tre generazioni ha sempre avuto un rapporto diretto con la sua.

Maria Luisa - afferma la signora Melzi - era un po’ la ‘vestale’ della nostra casa di Verzuolo.

Recandoci in paese, con i miei cugini, volevamo sempre vederla e salutarla. Era per noi un simbolo della fedeltà alla famiglia ed alla casa che custodiva da tre generazioni di discendenti, con la sua storia.

Con tutta la mia famiglia la vogliamo ricordare il giorno del suo ultimo compleanno, lo scorso 11 luglio, quando l’abbiamo festeggiata per i suoi 84 anni”.

Anche il sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero ricorda Maria Luisa Ascheri come una “Donna che ha fatto molto per la nostra cittadina collaborando con le associazioni locali e prestando il suo servizio anche nel doposcuola delle elementari per aiutare i bambini che ne avevano bisogno negli studi e nei compiti.

Di recente – conclude Panero – era stata coinvolta nel progetto della biblioteca dedicato alla storia dei personaggi illustri del luogo, contribuendo con informazioni di grande valore, visto che era una grande ‘memoria storica’ di Verzuolo.

Maria Luisa Ascheri lascia la nipote Angela assieme ai parenti e agli amici.

La salma è esposta nella sua casa di Verzuolo in corso Re Umberto 63.

Il rosario sarà recitato questa sera, giovedì 23 novembre, alle 20,30 nella parrocchia di Santa Maria di Verzuolo dove domani, venerdì 24 novembre, alle 10 sarà celebrato il funerale.

Dopo la cremazione a Bra le sue ceneri saranno tumulate nel cimitero di Verzuolo.