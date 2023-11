Al Rondò dei Talenti l'albero di Natale in legno, dono di Confartigianato Cuneo

È alto cinque metri, ha il colore chiaro della betulla ed è creato esclusivamente con legno della valle Stura. È l’albero di Natale che Confartigianato Imprese Cuneo donerà al Rondò dei Talenti, il polo educativo realizzato dalla Fondazione CRC. Progettata dal presidente del FabLab di Confartigianato Imprese Cuneo Gabriele Druetta, la scultura interpreta la tradizione in chiave moderna diventando testimone dell’intera filiera del legno. Al principio mani sapienti di artigiani hanno provveduto all’abbattimento, alla prima lavorazione e alla segagione della materia prima che poi è stata trasformata ed assemblata nel manufatto grazie al lavoro artigianale di imprese esclusivamente locali. L’Albero di Natale ligneo sarà addobbato con palline colorate dai bambini che frequentano i laboratori del FabLab presso il Rondò dei Talenti.

La cerimonia di consegna della scultura natalizia è fissata per sabato 2 dicembre alle ore 17 presso il Rondò dei Talenti (Via Luigi Gallo 1 a Cuneo) alla presenza delle massime autorità locali. Dalle ore 17,30 in poi, sulla piazzetta antistante l’edificio verranno distribuiti ai bambini panettone e cioccolata calda a cura dell’Associazione “Amici del Cioccolato”.

«Abbiamo pensato ad un dono artigianale che fosse simbolo delle festività – spiega Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo - . L’albero di Natale, considerato fin dall’antichità simbolo della vita, della pace e della speranza, in questo frangente diventa significativo messaggio di profonda spiritualità e coesione sociale, che intendiamo rivolgere soprattutto ai giovani. Un messaggio che parte dalla laboriosità delle imprese artigiane del nostro territorio e si intreccia con le progettualità innovative del nostro FabLab per approdare nel Rondò dei Talenti, collettore virtuoso di idee e di iniziative formative per le nuove generazioni».

«L’artistico albero di Natale donato da Confartigianato Cuneo, a cui va il ringraziamento e la gratitudine della Fondazione CRC, porterà al Rondò dei Talenti l’atmosfera delle imminenti festività, diventando ulteriore motivo per esplorare questo luogo nel cuore di Cuneo e scoprire il fitto programma di iniziative proposte per tutti le età. Un regalo davvero unico che conferma la vocazione del Rondò quale spazio aperto alla contaminazione e alla collaborazione con tutte le realtà e gli attori della comunità provinciale» aggiunge Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC.