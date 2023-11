Il 3 dicembre a Borgo San Dalmazzo in scena "Il convivium magnum"

Nei giorni della 454ma Fiera Fredda, domenica 3 dicembre 2023 la Consociazione Enogastronomica “Helicensis Fabula”, associata FICE, celebrerà il proprio XLIII Convivium Magnum, con il Patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo.

L’incontro inizierà alle ore 9,30 presso la Sala del Consiglio Comunale in Piazza della Liberazione con la tradizionale colazione borgarina. La mattinata si aprirà con i saluti del Gran Siniscalcato (Sergio Cavallo, Enrico Cavallera, Ivano Musso) alle gradite confraternite intervenute ed alle autorità presenti; è prevista la partecipazione anche dei Sodalizi fraternamente condivisi provenienti dalla Francia.

A seguire, il Confratello Giovanni Steffenino illustrerà la ricetta “Felice di Essere Borgarina”, elaborata dal compianto amico gastronomo Felice Becco.

Successivamente gli ospiti saranno invitati ad una breve passeggiata in corteo lungo Via Roma, Piazza Martiri della Libertà e Via dell’Ospedale fino a Palazzo Bertello, per una visita agli stands della Fiera Fredda.

A conclusione, vi sarà il trasferimento al Ristorante Ruota Due di Frazione Andonno di Valdieri, entro le ore 13,00, per i lavori conviviali rigorosamente a base di prodotti tipici della zona.

La quota di partecipazione è fissata in Euro 75,00.

La F.I.C.E., Federazione Italiana Circoli Enogastronomici, nacque a Savona nel 1974 da una idea di Francesco Mazzoli, dopo aver fondato uno dei primi circoli enologici in Italia.

Francesco Mazzoli fondò nel 1991 il Club dei 12 Apostoli dell’Enogastronomia, del quale fu Gran Maestro della Confraternita per 24 anni, fino al 2015 e successivamente come Presidente Onorario alla sua morte avvenuta il 26 giugno 2017 alla veneranda età di 97 anni.

La consociazione culturale enogastronomica Helicensis Fabula ebbe il primo atto di fondazione compiuto dai Consoci fondatori in occasione del “Convivium primum” il 26 novembre 1979; venne costituita il 26 maggio 1980, con atto nel Notaio Bollati; una storia che continua…

La Consociazione Helicensis Fabula è la formula abbreviata di "Helices mespilaque comedientium Pedonensis Fabula Virum", denominazione latina della Consociazione pedonese delle Nobili Persone che banchettano insieme con lumache e nespole". Una singolare confraternita che si impegna a "mantenere, difendere e valorizzare" la tradizione culinaria ed economica delle sue manifestazioni tipiche più specifiche.