Il Caffè Letterario di Bra si accende di passione con 100 Aphrodites di Max Valdarno

100 Aphrodites (disponibile su Amazon, sezione libri in inglese) è un’opera d’arte e, allo stesso tempo, un’indagine sulla psiche umana che alletterà in egual misura gli appassionati di arte, di mitologia e di psicologia.

L’autore è Max Valdarno, classe 1972 originario della Toscana, ma friulano d’adozione. Anche se non ha intrapreso una carriera artistica formale, il suo talento naturale per il disegno è indiscutibile. È attratto dall’arte figurativa del XIX secolo, in particolare dagli stili accademici e preraffaelliti.

Ecco come descrive le sue opere iconiche che celebrano Afrodite e la sua bellezza. "I miei occhi scorrono sulla tela digitale esaminando ogni pennellata e ogni forma e così mi ritrovo immerso in un mondo che va oltre l’ordinario. In genere, ad ogni ritratto l’artista crea un legame con il soggetto, per andarne a cogliere l’essenza più profonda, ma il personaggio che ho scelto di ritrarre è uno con cui pochi mortali entrano in contatto: Afrodite.