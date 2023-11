Monvisoski Crissolo: sabato 2 e domenica 3 dicembre apre il tapis roulant di Pian della Regina [VIDEO]

Conto alla rovescia per Monvisoski Crissolo: “Aspettiamo tutti il 2 e 3 dicembre per l’apertura del tapis roulant di Pian della Regina. A seguire aperti 8-9-10 dicembre, tutti weekend e vacanze di Natale!”

Una piccola realtà concentrata sul campo scuola a Pian della Regina a 1800 metri di quota con un tapis roulant di 200 metri. Un impianto su misura per famiglie e bambini, a piedi del Monviso, per chi vuole avvicinarsi al mondo della neve in modo famigliare. Ci sono comodi parcheggi, e una realtà ricettiva nelle vicinanze.

Guarda l'intervista a Elisa Tarasco, realizzata nell'ambito di WOW, il salone dello sport e della cultura outdoor. Una manifestazione organizzata dallEnte Fiera Fredda, in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo e Massi Sport, grazie al sostegno di Fondazione CRC, Banca di Boves e ATL del Cuneese.