Riparte ad Alba la stagione nei centri di incontro per anziani. "Una risorsa per i quartieri"

I centri di incontro rivolti alla terza età del Comune di Alba sono pronti a riaprire le porte nel nuovo anno sociale, buttandosi alle spalle il Covid e il confinamento. Con un nuovo spirito, una buona dosa di energia e la voglia di offrire un programma variegato, come spiega l'assessore albese Elisa Boschiazzo, responsabile delle politiche familiari e sociali del comune. "Vogliamo iniziare una fase di nuovi tesseramenti con un programma variegato e ampio, che comprende corsi di burraco, bricolage, balli, iniziative legate al cinema o al teatro. Il nostro obiettivo è quello di far trascorrere alle persone alcune ore di leggerezza nel segno della condivisione. Non si tratta di luoghi chiusi, ma di spazi che rappresentano opportunità per le persone e risorse per i quartieri".

Per poter partecipare a tutte le attività dei centri occorre sottoscrivere la tessera, a partire dai 55 anni di età, presso i centri di incontro cittadini. Per informazioni è possibile contattare l'ufficio anziani del comune di Alba al numero 0173/292272 o recarsi presso gli uffici di via Govone 11, il lunedì, il martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Ulteriori informazioni al link: https://www.comune.alba.cn.it/it/page/centri-d-incontro-per-anziani