Ancora aggressioni al personale di Polizia penitenziaria del carcere Cerialdo

Nel corso della giornata di ieri, 23 novembre, presso il carcere Cerialdo Cuneo, si è verificato un evento critico in cui un detenuto di origine magrebina avrebbe dovuto essere rilasciato per essere affidato al Personale della Questura. Tuttavia, l'operazione ha assunto contorni critici quando il detenuto ha rifiutato di consegnare delle pile che aveva in tasca.

Il detenuto avrebbe cercato di ingerire le batterie non appena ha avvistato il Personale della Questura, intervenuto per accompagnarlo al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). Preoccupati per la sua salute, i Poliziotti Penitenziari hanno tentato di fermarlo, ma il detenuto ha reagito con violenza.

Nel tentativo di impedire che ingoiasse le pile, il detenuto ha fisicamente aggredito i due Agenti penitenziari, colpendo il primo con un pugno al naso e facendo cadere a terra il secondo con un calcio. Fortunatamente, il detenuto è stato prontamente bloccato prima che potesse autolesionarsi.

Dopo aver immobilizzato il detenuto, i Poliziotti Penitenziari sono riusciti a far espellere da quest'ultimo le due pile e una lametta che aveva precedentemente occultato nella propria bocca. A seguito dell'aggressione, il Poliziotto penitenziario è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso più vicino, dove, a causa delle lesioni al naso riportate, gli sono stati prescritti cinque giorni di prognosi.

Leo Beneduci, segretario generale Osapp, organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria, ha commentato: "Il personale della casa circondariale di Cuneo è di fatto abbandonato a se stesso così come avviene anche nelle altre carceri italiane. La situazione oramai è drammatica e fuori controllo anche in ragione della massiccia presenza di detenuti con problemi di natura psichiatrica e si è giunti a un punto di non ritorno".

Il sindacalista chiede che intervenga il presidente del consiglio Giorgia Meloni dichiarando lo stato di emergenza e provvedendo alla nomina di un commissario straordinario che ripari in primo luogo alle gravi carenze organizzative gestionali e alle disattenzioni degli organi dell’amministrazione penitenziaria di Roma.