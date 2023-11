Chiedono 190 euro per l'acquisto del Codice della Strada: truffa a Mondovì

In questi giorni sono giunte alla Polizia Locale di Mondovì alcune segnalazioni di telefonate anonime ai danni di esercenti e commercianti cittadini, volte a far credere che fosse in corso una distribuzione istituzionale del Codice della Strada alle aziende monregalesi.

Tale consegna avrebbe comportato il versamento di una somma di euro 190,00. Con la presente, il Comando di Polizia Locale di Mondovì e l’Amministrazione comunale smentiscono categoricamente l’iniziativa e invitano i riceventi di analoghe comunicazioni a informare con urgenza la Polizia Locale al numero 0174. 559205.