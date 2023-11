Nuovo presidente per i Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo

Si è svolta ieri, mercoledì 22 novembre, l’assemblea dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, che resteranno in carica per il triennio 2023-2026.

Durante la riunione è stato eletto quale nuovo presidente Giacomo Cavallo, classe 1990, dottore commercialista in Cuneo. Il Direttivo, durante la sua prima seduta, ha attribuito le cariche al proprio interno nominando vicepresidente Giovanni Demaria, tesoriere Giacomo Alciati, segretario Chiara Fortunato, consiglieri Gianmarco Genta, Alessia Giorgia Caramello, Andrea Giraudo, Federica Candela, Sara Baricalla e rappresentante dei praticanti Miruna Puscasu. Il Collegio dei Probiviri è composto da Fabio Grosso, Marianna Cugnasco e Federico Cavallotto.

“Siamo entusiasti – fa sapere il nuovo direttivo – di assumere la responsabilità di guidare l’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Cuneo in questo nuovo triennio. Esprimiamo la nostra gratitudine al precedente direttivo per il lavoro svolto e per il solido fondamento che ha gettato per il futuro successo di questa realtà. I nostri obiettivi principali sono la tutela e il riconoscimento del lavoro dei giovani colleghi in tutte le sedi, la promozione della nostra professione, la creazione di reti interprofessionali di elevata qualità. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma siamo altrettanto fiduciosi nelle potenzialità di un buon lavoro di squadra. Negli anni, questa realtà ha dimostrato di essere una forza positiva e influente nel nostro settore, e ci impegnamo a lavorare instancabilmente per mantenere e superare questo standard elevato”.