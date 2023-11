L’Università telematica San Raffaele finalmente attiva anche in provincia di Cuneo: operative le nuove sedi d’esame di Alba e Bra

"Una nuova importante opportunità da oggi a disposizione di questo eccezionale territorio, dei suoi residenti e delle sue straordinarie aziende".

Con queste parole i dottori Carmine e Vincenzo Maffettone, insieme alla professoressa Nunzia La Marca, annunciano lo sbarco sulle colline di Langhe e Roero dell’Università Telematica San Raffaele di Roma, da oggi attiva anche sul nostro territorio coi propri corsi e sedi d’esame operative ad Alba e a Bra.

Un nuovo importante traguardo per il polo formativo che fa capo a Multiversity, il gruppo leader italiano dell’e-learning e tra i principali player europei della formazione on line, che proprio grazie alla famiglia Maffettone è già operativo sul nostro territorio con le insegne di Pegaso, il più grande ateneo d’Italia con oltre 100mila iscritti (250mila l'intera platea di studenti Multiversity), dell’università delle Camere di Commercio Mercatorum e dei corsi di 24 Ore Formazione.

Un paniere che ora si fa ancora più ricco grazie alla recente acquisizione da parte di una realtà che, come rimarcano Carmine e Vincenzo Maffettone, "allarga ulteriormente la già amplissima offerta di lauree triennali, magistrali e di master che siamo in grado di offrire nelle nostre sedi, estendendola a nuovi ambiti quali quelli riguardanti le numerose specialità delle aree economico-giuridica, dell’amministrazione e della sanità".

Un nome peraltro di primissimo livello non soltanto nell’ambito della formazione a distanza, ma nell’intero contesto universitario italiano. Una recente valutazione effettuata da Anvur misurando la qualità dei prodotti della ricerca presso le università statali e private e gli enti di ricerca colloca infatti l’Università San Raffaele al primo posto tra gli atenei telematici e al quinto posto assoluto tra le 98 università del nostro Paese.

I CORSI DI LAUREA DELL’UNIVERSITA’ SAN RAFFAELE

L’Università San Raffaele propone come detto un vasto ventaglio corsi di laurea triennali, magistrali e master. Tra i primi quelli in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (anche con gli indirizzi "Amministrazioni, professionisti e organizzazioni sportive" e "Organizzazione e amministrazione dei servizi sanitari e socio assistenziali"), Scienze Motorie (anche con indirizzo "Calcio"), Moda e Design Industriale (indirizzi "Design" e "Moda") e Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia.

A questi si affiancano le magistrali in Management e Consulenza Aziendale (con gli indirizzi "Economia e Management delle Organizzazioni Sportive", "Banking and Finance", "Economia e Management della Sanità e dell’Innovazione Tecnologica"). Poi Scienze delle Nutrizione Umana (anche con indirizzo "Nutraceutica") e Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate.

Particolarmente ampia la proposta di master, tra i quali quelli in "Digital Manager 4.0: Ict e Innovazione", "Metodologie didattiche innovative", "Comunicazione Aumentativa e Alternativa", "Case Manager Infermieristico in Geriatria", "Dietologia Nutraceutica e Nutrigenomica"; "Diritto del Minore: dalla prevenzione alla tutela", "Disturbi del Linguaggio e dell’Apprendimento", "Neuroriabilitazione e neuroscienze dell’età evolutiva", "Riabilitazione cognitiva", "Assistente analista del comportamento", "Neuropsicologia dell’Età Evolutiva", "Logopedia in Età Evolutiva", "Criminologia Clinica e Scienze Forensi", "Dietologia e Nutrizione", "Medicina d’Emergenza/Urgenza e Pronto Soccorso", "Medicina Estetica e Rigenerativa", "Psicologia Scolastica".

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare le sedi di Pegaso di Cuneo (via Emanuele Filiberto 3, tel. 0171/292348), Alba (piazza Michele Ferrero 3, tel. 0173/209.209) e Bra (piazza Caduti per la Libertà 20, tel. 0172 414862), oppure scrivere alle e-mail infosedealba@unipegaso.it, infosedebra@unipegaso.it, Ecpcuneo@unipegaso.it e eipoint.cuneo@unimercatorum.it.