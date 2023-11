“Il delitto Miceli. Una storia di ordinario fascismo in Tunisia”: come Mussolini arrivò oltremare. Se ne parla a Mondovì

Il Fascismo, i fascismi e la necessità di non dimenticare. Di questo si parlerà sabato 2 dicembre alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze del Museo della Ceramica di Mondovì (Piazza Maggiore 1) in occasione della presentazione del libro di Sonia Gallico “Il delitto Miceli. Una storia di ordinario fascismo in Tunisia”, pubblicato dalla casa editrice AllAround.

Mentre in Italia il Fascismo portava avanti indisturbato il suo potere assoluto, la comunità di italiani residenti in Tunisia, pari a quasi 150000 persone, vide consumarsi davanti ai suoi occhi l’equivalente nordafricano del delitto Matteotti: il delitto Miceli.

Il 20 settembre 1937 i marinai della Marina Militare Italiana assaltarono la sede dl giornale “L’Italiano di Tunisi” in quanto la testata era considerata dissidente e antifascista e, nello scontro, morì il giovane Giuseppe Miceli. Non dunque un’azione del Governo tunisino, ma lo stesso Partito Nazionale Fascista italiano fu l’organizzatore e il mandante di quel gesto efferato, portando la sua scia di sangue anche al di là del Mediterraneo.

Sonia Gallico, cresciuta in Tunisia da padre italiano e madre francese, entrambi residenti in Tunisia da ben tre generazioni, si è dedicata allo studio dell’antifascismo in quel Paese e ha pubblicato recentemente la raccolta completa del periodico “L’Italiano di Tunisi” per le edizioni Aracne.

Architetta specializzata in restauro di monumenti, ha partecipato a numerose ricerche presso la facoltà di Architettura dell’università La Sapienza di Roma.

A dialogare con l’autrice ci saranno il docente e ricercatore fossanese Michele Brondino e, in qualità di moderatrice, la dottoressa Yvonne Fracassetti.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Gi Spigolatori in collaborazione con il Museo della Ceramica di Mondovì.

Per informazioni e prenotazioni: assoc.spigolatori@gmail.com – 333/8670760 – 334/5048298