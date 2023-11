Savigliano torna a celebrare Santa Cecilia, patrona della musica, ed il mondo musicale cittadino.

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 novembre sono in programma i festeggiamenti organizzati dalle associazioni musicali che compongono la Consulta Cultura e Promozione del territorio.

Si comincia venerdì sera – alle 21, a palazzo Taffini – con “Cantando l'amore per la musica”.

A cura della Corale Alpina “Rino Celoria” (direttore: Silvana Ferrero), del Coro Milanollo (direttore: Natascia Chiarlo) e del Coro Vox Armonica (direttore: Sergio Daniele).

Interverrà l’Associazione Culturale Cenacolo Clemente Rebora. Ingresso libero.

Si prosegue sabato 25 novembre, alle 16.30, presso l'Antico Palazzo Comunale di via Miretti, dove andrà in scena “Donne di valle - Storie di Donne, di Valli e Montagna”. Concerto a cura del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, con Isabella Puppo all'arpa e la voce di Michela Giordano.

Domenica 26 novembre – alle 10.50, a Palazzo Taffini – nuovo appuntamento con i Concerti della domenica, aperitivi in musica: “Il violoncello spagnolo”. A cura dell'Associazione Amici della Musica, con R. Bassal (violoncello) e D. Blanch (pianoforte). Ingresso a10 euro (5 euro i soci, 8 euro il ridotto).Per info e prenotazioni: Amici della Musica 335.5299411, 393.6899470 Piemonte ticket ( www.ticket.it ).

Alle 11.30, in piazza Santarosa, si terrà la consueta sfilata del Complesso Bandistico Città di Savigliano (direttore: Dante Costamagna) nel centro cittadino.

«Questo appuntamento – spiega il presidente della Consulta Cultura Sergio Daniele – è organizzato, come da tradizione, dalla Consulta Cultura e dall'Ufficio Cultura del Comune di Savigliano. Ringrazio la responsabile dei Servizi culturali Laura Mellano e tutte le associazioni musicali e non che hanno, come sempre, partecipato con grande disponibilità ed entusiasmo all'iniziativa. Rappresentano una grande ricchezza per l'animazione della vita culturale e sociale della nostra città».