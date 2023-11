Sommariva Perno, domenica 3 dicembre appuntamento con il Mercatino di Natale

Eccoci qui, ad un passo dalle feste. Domenica 3 dicembre la Pro Loco di Sommariva Perno, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’associazione commercianti, organizza il Mercatino di Natale.

Piazza Europa si vestirà a festa in una magica atmosfera natalizia dalle ore 9 alle 18, strizzando l’occhio anche alla solidarietà con le Stelle di Natale di AIL Cuneo (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma).

Le tante bancarelle presenti all’evento proporranno le idee regalo perfette per smarcare la lista dei doni, il tutto rallegrato dalla musica live di Spazio Yavanna. Alle ore 10.30, con partenza da piazza Europa, è prevista la camminata non competitiva di Natale per le strade asfaltate e sterrate di Sommariva Perno con tappa al centro tartarughe.

Presenti per tutta la durata della manifestazione il set fotografico con Babbo Natale e i laboratori creativi. Per la gioia dei piccini ci sarà anche la possibilità di aderire al trucca bimbi. Nel pomeriggio, alle ore 16, spettacolo per bambini (e non solo) con Django giocoliere e la merenda per tutti.