Nicola Perna è il nuovo coordinatore della Lega Giovani Cuneo

Il recente Congresso della Lega Giovani nella provincia di Cuneo tenutosi domenica 19/11/23, ha segnato un momento significativo con il cambio di coordinatore.

Il coordinatore uscente, Matteo Gagliasso, ha ceduto il testimone al nuovo coordinatore, Nicola Perna, suscitando parole di stima e incoraggiamento da parte del Coordinatore Nazionale del Piemonte, Flavio Gastaldi: "In quanto leghisti, siamo sempre stati per il duro lavoro, per l'ascolto del territorio e per la meritocrazia. È per questo che vedo questo passaggio di consegne come qualcosa che apporterà nuove forze alla causa dei giovani nel segno della continuità con l'operato di Gagliasso," ha affermato Gastaldi, sottolineando l'importanza di mantenere saldi gli ideali del movimento giovanile.

Matteo Gagliasso, nel cedere il suo ruolo, ha dichiarato: "Faccio i migliori auguri di buon lavoro a Nicola Perna e a tutti i ragazzi della Lega Giovani della Granda. Il Movimento Giovanile rappresenta una componente importante della Lega, soprattutto in Provincia di Cuneo, dove è molto ben radicato e presente. I ragazzi negli anni hanno saputo unire l'utile al dilettevole, creando una squadra di lavoro con un legame indissolubile dato dalla forza degli ideali. La Lega Giovani è un'ottima palestra politica da cui negli anni sono emersi tanti ragazzi in gamba e preparati: Nicola Perna ne è un esempio."

L'evento ha visto la partecipazione entusiastica di giovani provenienti da ogni angolo della provincia e della regione. Personalità di spicco della Lega, tra cui il capogruppo alla Camera On. Molinari, On. Crippa, On. Ravetto, il Senatore Bergesio e l'europarlamentare Tovaglieri, hanno preso parte all'evento. Nicola Perna, il nuovo coordinatore, ha espresso il suo impegno a far crescere i giovani della provincia affinché possano diventare un valore aggiunto per il territorio. "Il mio dovere in questi anni sarà di far crescere i ragazzi della mia provincia affinché essi possano essere d’aiuto per il nostro territorio," ha dichiarato Perna. "A loro dico sempre che la politica deve essere al servizio del cittadino e sono sicuro che siamo e saremo sempre di più la voce dei nostri cittadini nelle istituzioni! Siamo il futuro ed esso non può essere ulteriormente posticipato".

Il cambio di leadership segna una nuova fase per la Lega Giovani nella provincia di Cuneo, con la promessa di continuare a rappresentare e promuovere gli ideali della Lega, contribuendo attivamente al progresso delle comunità locali.