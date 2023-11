Taglio del nastro per il "mondo della maternità" all'ospedale di Cuneo: in un solo piano Sala Parto, Pediatria, Ostetricia e TIN

Un polo per la maternità dentro ad un ospedale per adulti.

Questo è il "nuovo" quarto piano dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. 1800 parti l'anno, tra i primi quattro punti nascita del Piemonte.

Ostetricia a bassa intensità, dove tutto il percorso è gestito solo dalle ostetriche e dove non c'è il Nido, perché i bimbi stanno da subito e sempre con la mamma. Stanze con due letti massimo, uno spazio per leggere, una sala relax. Colori caldi e accoglienti.

Poi l'Ostetricia ad alta intensità, 20 posti letto per le donne che hanno gravidanze complesse o situazioni di pericolo proprie o del nascituro. Anche qui tanta l'umanizzazione e l'accoglienza degli spazi.

Poi la sala parto, con cinque box. Ancora, la Pediatria e la Terapia intensiva neotale (TIN). Una razionalizzazione di spazi e percorsi, capace di rispondere a qualunque esigenza in modo tempestivo. Basta un ascensore occupato per complicare tutto. Ed è successo.

Ora tutto è su un piano, al quarto.

E questo piano, stamattina, già vivo e "abitato", è stato inaugurato da un emozionato dottor Andrea Puppo, direttore della Struttura, dal commissario Livio Tranchida e dall'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, alla presenza della sindaca Patrizia Manassero, dei consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso, del dottor Andrea Sannia, primario della Terapia Intensiva Neonatale, della coordinatrice ostetrica Federica Ferrero e di tanti medici e personale dell'ospedale.

Un successo di tutta l'azienda ospedaliera. Un grande lavoro di squadra e di equipe.

Così il commissario Tranchida, molto orgoglioso di questa inaugurazione: "Il dottor Puppo qualche settimana fa mi ha telefonato chiedendomi di salire in Reparto. C'era il personale, assieme alle mamme, impegnato nel trasloco e nello spostamento di materiali. E' stato incredibile vedere l'entusiasmo e la voglia di dare il proprio contributo attivamente. Non si dice abbastanza, ma non ci sono altri ospedali come quello di Cuneo. Chi lavora al santa Croce e Carle, lo sente come qualcosa di suo".

Il racconto di alcune mamme nel video che ha aperto la conferenza e la giornata inaugurale: