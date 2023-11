Il Vallauri al top in provincia: 1° Liceo Scientifico delle scienze applicate e 1° Istituto Tecnico per il lavoro

L’indirizzo tecnico Economico è nel suo ambito al primo posto per la ricerca del lavoro, con l’85 per cento di occupati dopo il conseguimento del diploma. Lo stesso vale per l’indirizzo tecnico Tecnologico, in testa nel suo ambito con una percentuale dell’83 per cento. La qualità di questo lavoro è poi particolarmente alta: per il tecnologico abbiamo un 90 per cento di lavoro permanente; per l’economico, oltre il 75 per cento. In entrambi i casi, per oltre il 70 per cento si tratta di lavoro congruente col percorso di studi. A questi dati, già elevati, vanno sommati i ragazzi che proseguono gli studi: la percentuale che dopo due anni non risulta al lavoro o studente universitario è residuale (sotto il 3% per l’economico, inclusivo anche di altre formazioni o all’estero).