Santa Vittoria d’Alba, venerdì 24 novembre appuntamento con la preghiera di Taizé

Intuizione profetica che nei decenni ha saputo raccogliere in armonia le differenze, puntando al cuore del Vangelo. Anche Santa Vittoria d’Alba ha la propria preghiera sullo stile di Taizé. L’appuntamento è in calendario venerdì 24 novembre, alle ore 21, presso la parrocchia Maria Vergine Assunta in piazza Conte Enrico Marone 2, frazione Cinzano.