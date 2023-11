Il Cuneo Volley sigla la collaborazione con Opera S.r.l.

Il Cuneo Volley sigla una nuova collaborazione, per una crescita comune sul territorio, con Opera S.r.l. di sede a Savigliano. Professionalità, competenza e passione sono solo alcuni dei principi su cui si fonda il lavoro dell’azienda edile saviglianese e che trova affinità nel progetto del Club biancoblù.

«Abbiamo creduto nel progetto Cuneo Volley, perché desideriamo investire sul territorio in maniera responsabile e sostenibile e il Club cuneese è una realtà che incarna bene questi valori per noi molto importanti. Anche noi, come loro, abbiamo grandi progetti per il futuro!» - Andrea Paoli – Amministratore Unico della Opera Srl.

L’esperienza acquisita da Opera S.r.l. costruzioni, ristrutturazioni e restauri in tanti anni di esperienza, si traduce in attenta organizzazione del lavoro, materiale di alta qualità, personale competente ed aggiornato, ottimizzazione delle tempistiche e rispetto della sicurezza nei cantieri.

La passione per l’edilizia è alla base di una continua innovazione: individuano servizi sempre nuovi finalizzati a garantire ai propri clienti i migliori risultati. In linea con le tendenze più attuali, per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione, oltre ad opere di ristrutturazione e restauro, effettuano interventi di efficientamento all’avanguardia, garantendo condizioni particolarmente vantaggiose per i propri utenti.La loro volontà è quella di indirizzarsi verso un’edilizia sempre più sostenibile e con il minor impatto ambientale possibile. Credono, infatti, che lo sviluppo sostenibile sia il futuro dell’economia e per questo cercano di specializzarsi sempre di più in quella direzione.

OPERA è a tua disposizione per:

- interventi di efficientamento energetico come isolamento termico e acustico

- manutenzione degli edifici con rifacimento e restauro di facciate e tetti

- costruzioni immobiliari nel settore residenziale, civile o industriale

OPERA garantisce rispetto delle tempistiche, formula chiavi in mano, totale sicurezza in cantiere, sia per i lavoratori che per residenti e terzi, allestimento del cantiere finalizzato a ridurre al minimo l’impatto estetico, continuo aggiornamento su tecniche costruttive, materiali innovativi, adempimenti burocratici ecc, agevolazioni per la cessione del credito in opere di riqualificazione energetica, attraverso la convenzione con rinomati Gruppi Cessionari.