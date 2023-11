Volle maschile Serie C: VBC Mondovì impegnato sul campo del Chieri

Nella quarta giornata di andata del Campionato di Serie C maschile il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Fabrizio Marchisio sarà impegnato sabato sera alle ore 21 nell’ impegnativa ed ostica trasferta in casa del Chieri.

In classifica generale i monregalesi, che arrivano dal successo interno per 3-0 ottenuto contro il Lasalliano Torino, sono al comando con 9 punti in compagnia del Linguì Torino, mentre i chieresi allenati da Sergio Ravera, che sono stati sconfitti in trasferta 3-1 dal Santhià, hanno 6 punti e si trovano al quarto posto in compagnia dell’ Ovada (al terzo posto con 8 punti c’ è il Santhià).

“Sabato scorso contro il Lasalliano – asserisce coach Massimo Bovolo – siamo stati bravi a partire forte nel primo set, imponendo subito il nostro ritmo e mettendo i nostri avversari in difficoltà. In avvio di secondo set, invece, abbiamo incontrato qualche difficoltà di troppo, ma poi siamo stati bravi a reagire e ad avere la forza e la determinazione di chiudere ai vantaggi la frazione. Nel terzo set siamo riusciti a giocare sui ritmi del primo e non abbiamo avuto problemi a chiudere. Sabato prossimo a Chieri dobbiamo cercare di partire aggressivi, così come siamo riusciti sempre a fare nelle tre gare sin qui disputate, ma dobbiamo riuscire a migliorare parecchio nell’ approccio al secondo set, in cui partiamo troppo morbidi e diamo un po’ troppo spazio agli avversari. Ovviamente il nostro obbiettivo è quello di cercare di conquistare un altro successo pieno, che costituirebbe un’ ulteriore carica sia sotto l’ aspetto del morale del gruppo che della classifica e che ci permetterebbe di continuare con serenità e maggior convinzione il nostro percorso di crescita tecnico e tattico, ma sappiamo bene che siamo attesi da una gara molto complicata ed irta di difficoltà, contro un avversario di alto livello tecnico e che avrà una grandissima voglia di riscattare il passo falso di Santhià e tornare immediatamente al successo.”

Per i monregalesi, che dovranno fare molta attenzione alla voglia di ben figurare e di riscatto dei chieresi, sarà molto importante continuare nel processo di crescita del gioco e riuscire ad avere la necessaria lucidità nelle fasi più importanti e delicate dei singoli set.