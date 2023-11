Etichettatura dei vini, le nuove regole: un webinar gratuito con CIA

Cia organizza il webinar gratuito di approfondimento su “Etichettatura vini: le nuove regole”.

Venerdì 1º dicembre, dalle 10 alle 12, la Cia nazionale e quelle provinciali di Cuneo e di Treviso organizzano il webinar gratuito “Etichettatura vini: le nuove regole”. L’iniziativa è dedicata a tutti gli imprenditori del settore, anche non associati all’organizzazione agricola. Per seguire la diretta streaming bisogna collegarsi al link https://www.youtube.com/watch?v=NgwnUQVOcoU



In seguito, la registrazione rimarrà disponibile sul canale YouTube.

Dopo i saluti istituzionale di Cristiano Fini, presidente nazionale di Cia, è prevista l’introduzione dei lavori e il loro coordinamento da parte di Domenico Mastrogiovanni, responsabile per Cia nazionale del Settore Vitivinicolo, oltreché della Politica Agricola Comunitaria e Fondi Strutturali e dell’Area Economica. Quindi, sono in programma gli approfondimenti tecnici di Annamaria Di Ciolla, Ufficio PIUE VII-Vitivinicolo Masaf e Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell’Unione Europea; Roman Popa, Validus Soluzioni Informatiche: società che collabora con Cia e che ha predisposto i programmi per collegare i registri del vino con le nuove etichette; Giuseppe Liberatore, direttore generale Valoritalia: struttura con il compito di certificare la qualità e le produzioni vitivinicole; Marco Giuri avvocato dello studio Giuri Avvocati Associati, esperto sulla legislazione riguardante il mondo vitivinicolo.



L’obiettivo dell’iniziativa

L’obiettivo del webinar è quello di informare gli imprenditori del settore sulle nuove norme che entrano in vigore, a partire dal prossimo 8 dicembre, con il Regolamento dell’Unione Europea 2021/2117. Nel concreto, accanto a una serie di indicazioni obbligatorie da riportare sulle etichette del vino, come il titolo alcolometrico e l’imbottigliatore, dovranno comparire per la prima volta la dichiarazione nutrizionale dei prodotti e l’elenco degli ingredienti. Dice il direttore di Cia Cuneo, Igor Varrone: “Le nuove norme europee sull’etichettatura rappresentano una svolta significativa per il mondo vitivinicolo. In questi mesi ci siamo impegnati, con gli altri attori della filiera, a ottenere i chiarimenti necessari sulla loro applicazione, in modo da consentire ai produttori un tempestivo e sostenibile adeguamento ai nuovi adempimenti”.



Quindi? “Il webinar è il frutto di questo lavoro. Era importante trasmettere agli imprenditori la corretta conoscenza di ciò che andrà a cambiare, attraverso un approfondimento sul tema con autorevoli esperti del settore”.