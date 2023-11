A Saluzzo sacchetti per il pane, farmaci, verdure con frasi contro la violenza sulla donna

Come ogni anno, lo Zonta Club Saluzzo, per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza contro la donna, per ricordare le vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi e per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di genere, propone una serie di iniziative che avranno come momento centrale domani, sabato 25 novembre.

Verranno distribuiti, in tutte le panetterie della città, sacchetti per il pane su cui è riportata la frase: “la violenza non è pane quotidiano".

"Come ogni anno i sacchetti sono stati gentilmente offerti dalla ditta Icas allo Zonta Club Saluzzo- ricorda la presidente Tiziana Somà - Per il terzo anno, anche alle farmacie e parafarmacie saranno consegnati i sacchetti sui quali è riportata la frase “La violenza è una malattia curabile”, mentre altri sacchetti su cui è riportata la frase "Semina autostima, raccoglierai libertà ed indipendenza" saranno consegnati alle bancarelle di frutta e verdura presenti al mercato cittadino.

Sempre domani 25 novembre il sodalizio saluzzese fornirà a tutti i bar e ristoranti della città bustine di zucchero di colore arancione sulle quali è stato apposto il logo “Zonta” e la frase” ZONTA SAYS NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE”.

Per tutto il periodo di attivismo, che inizierà il 25 novembre e terminerà il 10 dicembre con la “Giornata Internazionale dei diritti umani”, sarà esposto su Palazzo Italia in Piazza Cavour, uno striscione con il logo “Zonta” e la frase “Giù le mani dalle donne”.

Ancora sabato 25 novembre, alle 18,30, in Duomo, verrà celebrata da Monsignor Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo, una messa in ricordo di tutte le donne vittima di violenza; Il service della serata è una raccolta fondi a favore delle donne vittima di violenza.