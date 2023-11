Anche Confcommercio Cuneo celebra il 25 novembre: "Sempre a fianco delle donne contro la violenza"

“ Per estirpare questa piaga sociale – interviene Anna Lapini , presidente di Terziario Donna Confcommercio - questo germe della violenza verbale, psicologica, economica, fisica, sessuale, è necessario lavorare insieme, uomini e donne, tutti e ciascuno con un forte impegno condiviso e costante. "

“ Attivamente – precisa Luca Chiapella , presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – partecipiamo a questo momento nel quale dare il nostro contributo nell’eliminazione di questa piaga sociale ”. “ Su questo percorso di crescita anche culturale si colloca il progetto presentato martedì scorso nel salone polivalente “Aurelia Della Torre” dal titolo “Sii cambiamento, quando l’impresa fa cultura” ”.

Il progetto è un’iniziativa importante nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ed evidenzia la volontà di essere agenti di cambiamento attraverso una proposta basata su azioni di prevenzione e sensibilizzazione.

Terziario Donna Confcommercio partecipa alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre. Per la campagna social di quest’anno Terziario Donna ha deciso di coinvolgere non solo le imprenditrici, ma anche la componente maschile del sistema. 4 card a mosaico, con 184 testimonials, uomini e donne di Confcommercio, che, in occasione della Conferenza di sistema hanno prestato il loro volto, rappresentando l’impegno dell’intero sistema confederale contro la violenza sulle donne attraverso lo slogan “La vita delle donne è un valore. Difendiamola, insieme”.