Beinette avrà un nuovo polo dell'infanzia e riqualificherà le scuole medie

Un nuovo polo dell'infanzia e interventi per riqualificare e potenziare le scuole medie nel comune di Beinette.

Sono stati illustrati ieri, giovedì 23 novembre, dall'Amministrazione, insieme agli uffici comunali e i progettisti, gli interventi che verranno realizzati in paese, a beneficio delle nuove generazioni e delle famiglie.

"Si tratta di due interventi molto importanti - spiega il sindaco, Lorenzo Busciglio - resi possibili grazie ai fondi del PNRR, che consentiranno di ampliare l'offerta scolastica, fin dalla prima infanzia".

L'installazione del cantiere, per la realizzazione dell nuova scuola materna, che verrà realizzata in piazza Salvo D'Acquisto, si aprirà nel mese di dicembre, mentre i lavori dovrebbero prendere il via a gennaio 2024.

"Il cronoprogramma - aggiunge il primo cittadino - prevede tempistiche ben precise, in virtù di quanto viene richiesto dal PNRR. La scuola dell'infanzia avrà le cinque sezioni tradizionali, cui si aggiungerà quella primavera e il nido. In questo modo le famiglie avranno un servizio fruibile per i bambini dai 3 mesi ai 6 anni."

Il Il progetto, per un costo complessivo di oltre 5 milioni, è stato finanziato in parte dal Piano di Ripresa e Resilienza (circa 4 milioni) e in parte dal GSE (circa 700mila euro). La ditta incaricata di eseguire i lavori è la Devi Impianti Srl di Busto Arsizio. L'edificio, progettato dallo studio Advanced Engineering con l'ingegner Paolo Oliaro, sarà una struttura moderna, funzionale, con un'alta efficienza energetica.

"L'impresa ha già effettuato un sopralluogo in loco - spiega Busciglio - quando inizierà la fase di cantiere, verranno garantiti alcuni spazi che potranno essere utilizzati in caso di nevicate per le auto, anche mentre ci saranno i lavori in corso. Gli stessi spazi saranno fruibili anche in seguito e, a lavori ultimati, il piazzale verrà asfaltato, rendendolo più agevole".

Come emerso negli scorsi mesi, alcuni residenti, avevano espresso dubbi sull'ubicazione, in quanto, il piazzale ospita, una volta all'anno, il luna park con le giostre per la festa patronale.

In merito l'amministrazione ha già in programma di destinare un'altra area, al momento inutilizzata e colocata nei pressi del Parco Rifreddo.

LE SCUOLE MEDIE



L'edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado sarò oggetto di un importante intervento di riqualificazione che garantirà l'efficientamento energetico e adeguamenti sul piano antisismico.

Verrà demolita la parte che attualmente ospita la palestra e gli spogliatoi, settore che verrà ricostruito ampliato e che vedrà la realizzazione di un'aula magna o due aule (a seconda delle necessità dell'istituto, ndr) nella parte superiore.

Oltre alla sostituzione degli infissi, si provvederà anche a coibentare la struttura della quale verranno resi fruibili anche i locali sottostanti, al momento utilizzati come archivio-magazzino, che potranno essere utilizzati per ospitare laboratori, mentre il locale sotto la palestra verrà adibito a refettorio.

Il costo dell'intervento è di circa 5milioni e 700mila euro, finanziati per circa 4 milioni attraverso il PNRR e per la restante parte del GSE.