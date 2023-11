Chiude il Manhattan, storico locale della movida saluzzese

A fine anno chiude uno dei locali storici della movida saluzzese: il "Manhattan", in via Palazzo di città. Lo annuncia “ai pochi clienti che non lo sanno ancora” il titolare Daniele Barra a 30 giorni dalla chiusura, dopo 13 anni dietro il bancone.

E' stata la più lunga gestione di questo locale, situato accanto al teatro Magda Olivero, il cui nome precedente era “ Lucignolo”.

Ha aperto l’attività del Manhattan, intitolato al Distretto più rinomato di New York, cuore pulsante della metropoli il 7 ottobre 2010.

"La chiusura è esclusivamente per motivi di famiglia - afferma- Mia moglie abita e lavora a Torino. Con un locale aperto di sera a Saluzzo e chiuso nei giorni in cui lei lavora, non era proprio possibile avere una vita famigliare, andare ad una cena o un giorno al mare. Ho 37 anni, lavoro da 22, ho iniziato a quindici anni a lavorare nella ristorazione, ambito in cui continuerò ad operare con il servizio catering".

“In questi anni sono successe molte cose - scrive Barra sul suo profilo rivolgendosi ai clienti - insieme abbiamo faticato, riso, ci siamo divertiti".

Cosa l‘ha gratificata di più? "Sicuramente il contatto con il pubblico, lo stare in mezzo alla gente. È difficile trasmettere il sentimento, la passione ed il duro lavoro che c’è dietro ad un bancone, ma quello che si ottiene in cambio è impagabile: ti viene data una possibilità unica, quella di vivere relazioni che altrimenti non avresti mai conosciuto, amicizia, sorrisi, divertimento, nascita di nuovi amori, di partecipare all’organizzazione di viaggi, alla condivisione di speranze e sogni meravigliosi. Tutto questo grazie a voi".

E’ cambiata in questi 13 anni la movida saluzzese? “ Si, il cambiamento c’è stato: oggi si beve più responsabilmente. Bere non vuol dire ubriacarsi, ma meditazione e convivialità, con uno scambio di idee e di chiacchiere guardandosi in volto e non in modo impersonale come avviene sui social".

Di questo, tra l’altro Daniele Barra, parlerà prossimamente in una serata al Monastero della Stella nell’ambito di Jazz Vision. Tratterà argomenti come il proibizionismo e delle connessioni tra musica, cinema e drink, per esempio del Vodka Martini legato a doppio filo con l'agente segreto più famoso del mondo James Bond.

“A fine dicembre abbasseremo la serranda per sempre. Grazie di aver fatto parte di “questa ricetta speciale “ chiamata Manhattan”.